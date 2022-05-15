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За долар 100 гривень? Що відомо про курс на чорному ринку

15 травня 2022, 04:50

Нацбанку вдалося перекрити основні канали відтоку капіталу за кордон, каже Олексій Кущ.

долар
/ Фото pixabay.com

Нинішній офіційний курс долара Нацбанку варто сприймати як адміністративний механізм врегулювання на валютному ринку, вважає фінансовий аналітик Олексій Кущ.

Він вважає, що політика НБУ була виправдана, коли регулятор взяв курс під жорсткий контроль, пише Сьогодні.

Експерт не виключив, що якби цього не зробили, девальвація була б набагато сильнішою, і тоді долар міг бути навіть по 100 грн.

"Нацбанку вдалося перекрити основні канали відтоку капіталу за кордон, єдине, що не вдалося, це вивезення готівкової валюти за кордон", – додав Кущ.

Що відомо про курс на чорному ринку

Станом на ранок 14 травня середній курс продажів становить 34,53 грн/дол, а курс купівлі – 34,23 грн.

Найнижчий курс продажів, який нам вдалося знайти серед оголошень, становить 34,4 грн/дол, а найвищий – 35,8 грн/дол.

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Нагадаємо, за прогнозом фінансових аналітиків, в перший повоєнний час Долар буде в межах 32,5-45 гривень, а євро від 35,43 до 49,95 грн.

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