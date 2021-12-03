Ціни зростуть на 15%: експерти розповіли, які продукти в Україні краще купувати негайно

Експерти розповіли, які продукти в Україні краще купувати негайно / ua.depositphotos.com

В Україні ціни на продукти харчування напередодні новорічних свят практично завжди ростуть. Портал Vesti опитав експертів і ті дали рекомендації з приводу того, які продукти до новорічного столу варто купувати негайно.

Фахівці відзначають, що за нинішній рік продукти харчування подорожчали в середньому на третину. Однак таке зростання - не межа і в грудні цінники знову виростуть. Очікується, що вартість продуктів до кінця місяця збільшиться ще на 5-15%.

Згідно з прогнозом експертів, очікується подорожчання стандартних продуктів, які використовують для святкового столу – м'яса і молочних продуктів.

"Можна купити вершкове масло, яке підніметься в ціні на 15%. Те ж стосується і вершків. Можна заморозити філе курятини, поки воно коштує близько 130 гривень, а до Нового року воно ще додасть мінімум 10-20 гривень. Також можна запастися свининою і яловичиною", − говорить рітейлер Валерія Кушнір.

Також фахівці рекомендують запастися яйцями і майонезом. На них ціна може збільшиться майже вдвічі.

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"Не варто забувати про яйця і майонез. За прогнозами, яйця можуть подорожчати до 40-50 гривень за десяток, зараз за таку кількість в середньому беруть 30 гривень", − говорить експерт.

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Нагадаємо, раніше в Україні стали різко зростати ціни на продукт з "борщового набору". Фермери підвищують вартість буряка. Зараз коренеплід коштує в середньому в 3,3 рази дорожче, ніж в кінці листопада 2020-го року. В середньому, за тиждень ціни на столовий буряк виросли в півтора рази.

Крім того, в Україні різко злетіли ціни на цибулю - побитий рекордний максимум.

При цьому в Україні подешевшала картопля. У листопаді 2021 кілограм картоплі в середньому коштує від шести гривень.

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