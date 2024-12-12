Ціни стрімко 'летять' вгору: в Україні дорожчають популярні продукти

У листопаді 2024 року споживча інфляція в Україні прискорилася до 11,2%, що призвело до росту цін на продукти.

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Ціни на продукти харчування стрімко зросли / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Коротко:

Порівняно з жовтнем ціни зросли на 1,9%, з початку року – на 10,4%

Найбільше здорожчали яйця (на 54,6%), овочі (на 13,7%) та молочні продукти (на 1,5%)

Цукор став єдиним продуктом, який подешевшав

У листопаді 2024 року споживча інфляція в Україні прискорилася до 11,2%. Через це суттєво зросли ціни на товари в магазинах. Про це свідчать дані Державної служби статистики.

Згідно з даними Держстату, інфляція у листопаді порівняно з жовтнем становила 1,9%, а з початку року – 10,4%. Це призвело до того, що ціни на харчові продукти та безалкогольні напої у листопаді зросли на 3,9% порівняно з жовтнем.

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Серед продуктів, які найбільше здорожчали, — яйця. Їх вартість піднялася на 54,6%. Також істотно подорожчали овочі (на 13,7%), молоко і молочні продукти (на 1,5%), олія, хліб, продукти з перероблених зернових, макаронні вироби та риба. Водночас ціни на фрукти знизилися на 1,5%, а на цукор — на 1,3%.

Крім цього, значно подорожчав алкоголь та тютюнові вироби. Вартість алкогольних напоїв і тютюнових виробів зросла на 1,3%.

Загалом, порівняно з листопадом 2023 року, ціни на харчові продукти зросли на 14,3%. Найбільше подорожчали овочі (на 62,9%), олія (на 30,7%) та яйця (на 30,6%). Крім того, на 24,7% подорожчали фрукти, молоко — на 16,6%, а хліб — на 15,8%.

Єдиним продуктом, що подешевшав за рік, став цукор. Його вартість знизилася на 3,6%.

У той час як ціни на продукти зростають, середня зарплата українців за рік збільшилася на 4 000 грн (22,3%), досягнувши 21 946 грн.

Ціни на продукти в Україні - останні новини

Нагадаємо, у 2025 році в Україні очікується суттєве здорожчання основних продуктів, зокрема гречки, ціна якої може зрости на 20-25%. Експерт Зиновій Свереда вважає, що подорожчання торкнеться всіх категорій продуктів, а інфляція, бойові дії та нестача робочої сили додадуть ще 10-15% до зростання цін.

Також до кінця 2024 року очікується підвищення цін на продукти через святковий попит, сезонність та економічні фактори. Зокрема, зростуть ціни на м'ясо, яйця, фрукти та овочі.

Як повідомляв Главред, цього року ціни на часник в Україні досягли 140-160 грн за кілограм через скорочення імпорту та внутрішнього виробництва. Основні причини подорожчання — зменшення посівних площ у Китаї, проблеми з вирощуванням в Україні та високі витрати на зберігання.

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