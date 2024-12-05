Вже в 2,7 раза дорожче: в Україні різко 'стрибнула' ціна на популярний овоч

Пропозиція капусти на ринку обмежена, бо фермери не поспішають із продажами.

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Ціни на капусту / колаж: Главред, фото: pixabay

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В Україні зросли ціни на капусту

Вона вже в середньому на 11% дорожче, ніж тижнем раніше

Аналітики прогнозують подальше зростання цін

В Україні цього тижня почали підвищуватися ціни на капусту. Основною причиною подорожчання стало помітне підвищення попиту, але лише на продукцію високої якості. Про це повідомили аналітики проєкту EastFruit.

Зазначається, що в умовах, що склалися, постачальники якісної капусти отримали можливість підвищити відпускні ціни.

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Зокрема, сьогодні овоч готові відвантажувати в діапазоні 20-27 грн/кг ($0,48-0,65/кг), залежно від якості та обсягу партії, що в середньому на 11% дорожче, ніж тижнем раніше.

Аналітики додають, що пропозиція білоголової капусти на ринку доволі обмежена, бо багато фермерів не поспішають із продажами, очікуючи на підвищення цін на цю продукцію найближчими тижнями.

Крім того, на сьогоднішній день ціна на білоголову капусту в Україні вже в середньому в 2,7 раза вища, ніж в аналогічний період минулого року.

"Більшість учасників ринку прогнозують подальше зростання цін. Свою думку вони аргументують зниженням виробництва цієї продукції в країні, а також помітним скороченням частки продукції, придатної для тривалого зберігання", - наголосили аналітики.

Ціни на продукти - останні новини

Нагадаємо, як повідомляв Главред, в Україні помітно зросли ціни на тепличні помідори. Основною причиною подорожчання стало сезонне скорочення пропозиції місцевих томатів, оскільки більшість тепличних господарств завершили поточний цикл вирощування цієї культури.

Також відомо, що до кінця року зростатиме ціна на різні види хліба. Це відбувається через підвищення вартості на сировину, енергоносії та логістику.

Водночас, в Україні стабілізувались ціни на овочі борщового набору. Завдяки імпорту вдалося стримати зростання цін на картоплю.

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