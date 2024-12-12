Варто закупити заздалегідь: в Україні 'різко' зросла ціна на популярний продукт

Значне подорожчання пояснюється як глобальними, так і внутрішніми причинами.

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Ціни на часник / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Коротко:

Ціни на часник досягли 140-160 грн за кілограм

Причинами зростання вартості є обмеженість посівних площ та високі витрати на зберігання

До новорічних свят зниження цін не очікується

Цього року ціни на часник в Україні досягли 140-160 грн за кілограм через скорочення пропозиції імпорту та внутрішнього виробництва. Про розповіла керівниця відділу маркетингу оптового ринку "Шувар" Тетяна Попович в коментарі OBOZ.UA.

За її словами, це значне подорожчання пояснюється як глобальними, так і внутрішніми причинами, що впливають на виробництво та постачання цього продукту.

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Головні причини зростання цін на часник:

складність догляду за цією культурою через специфічні агротехнічні вимоги;

зменшення посівних площ у Китаї. Країна є світовим лідером з вирощування та експорту часнику, однак цього року там відбулося скорочення посівних площ, що автоматично вплинуло на зменшення обсягів постачання на світовий ринок, включно з Україною;

проблеми з вирощуванням в Україні. Вітчизняний часник також переживає кризу, основними труднощами є: обмеженість посівних площ та високі витрати на зберігання, які часто не виправдовують себе через невеликі обсяги продукції;

вартість посадкового часнику. Вартість посадкового матеріалу не змінилася порівняно з минулим роком. Це створює певні перспективи для виробників, які можуть збільшити обсяги вирощування. Проте, через вищезгадані обмеження, український часник все ще не здатен покрити попит.

До новорічних свят зниження цін на часник не очікується. Обмежена пропозиція як імпортного, так і вітчизняного часнику продовжуватиме підтримувати високий рівень цін, тому українцям радять закупити продукт заздалегідь.

Ціни на продукти - останні новини України

Як повідомляв Главред, ціни на вітчизняний сир в Україні знову зростають. За словами виробників, все це пов’язано з постійним подорожчання молочної сировини.

Також повідомлялось, що в Україні впали відпускні ціни на цибулю. Причиною здешевлення стало зниження попиту на продукцію середньої та низької якості, яку здебільшого і пропонують до продажу.

Крім того, експерт "Економічного дискусійного клубу" Олег Пендзин заявив, що ціни на яйця пішли вгору і за останній місяць динаміка росту практично 20%. Зростання попиту однозначно буде стимулювати зростання цін на свята.

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Хто така Тетяна Попович? Тетяна Попович - маркетолог, керівник відділу маркетингу оптового ринку сільськогосподарської продукції "Шувар" у місті Львів. Закінчила Львівський національний університет імені Івана Франка.

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