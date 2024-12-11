Новорічний стіл 2025 подорожчає: як зростуть ціни на продукти до свят

Нинішньої зими вартість продуктів істотно вища, ніж торік.

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Ціни на продукти зростуть до Нового року / Колаж: Главред, фото: УНІАН

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Як зростуть ціни на продукти до свят

Чому в Україні дорожчають продукти харчування

Різдво і Новий рік 2025 вже не за горами, і це означає, що ціни на продукти до кінця року зростуть. На подорожчання вплине не лише наближення свят і підвищений попит, а й сезонність та економічні чинники.

Які продукти найбільше дорожчають до свят

Керівник відділу маркетингу оптового сільськогосподарського ринку "Шувар" Тетяна Попович прогнозує, що в Україні зростуть ціни на м'ясо, яйця, фрукти та овочі, передає РБК-Україна.

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За її словами, підвищений попит напередодні різдвяних і новорічних свят зумовлює зростання роздрібних цін на основні види м'яса в середньому до 3% у грудні порівняно з листопадом 2024 року. За її прогнозом, у січні 2025 року ціни залишаться на рівні грудня з незначними регіональними коливаннями. Загалом за рік яловичина та свинина зросли в ціні, також подорожчало філе курятини, а от куряче стегно дещо здешевшало.

Курячі яйця зараз у супермаркетах у середньому коштують 78,4 грн за десяток. В аналогічний період минулого року ціна на яйця становила 60,01 грн/десяток. Очікувати зниження ціни на яйця варто лише після свят.

Купити сир до новорічного столу 2025 року обійдеться на 15-20% дорожче.

Ціни на овочі та фрукти взимку зазвичай підвищуються через сезонне зменшення пропозиції та збільшення витрат на зберігання. За прогнозами, до кінця першого півріччя 2025 року можливе щомісячне зростання цін на плодоовочеву продукцію на 5-7%.

"Таким чином, сезонне подорожчання відносно грудня 2023 року може сягнути 30-42%", - сказала керівниця відділу маркетингу ринку "Шувар".

Як змінився "індекс Олів'є"

У 2024 році подорожчав і традиційний святковий салат Олів'є.

Вартість салату Олів'є до новорічного столу 2025 року зросла на 25-30%.

Зокрема, майже вдвічі подорожчала картопля, яйця зросли в ціні на 25%, морква - у 2,5 раза.

Зростання вартості перелічених продуктів було спричинене збільшенням виробничих витрат і неврожайністю сільськогосподарських культур через посуху.

Які продукти не можна зберігати в холодильнику / Інфографіка: Главред

Варто зазначити, що цього року українці відчули підвищення споживчих цін ще до настання святкового періоду. Продукти подорожчали через інфляцію, збільшення виробничих витрат через ціни на паливо та енергоресурси, неврожайність сільськогосподарських культур через несприятливу погоду. Тож, загалом, цієї зими вартість продуктів є суттєво вищою, ніж торік.

Ціни на продукти в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, ціни на продукти в Україні різко підскочили в листопаді. Високий попит на товари перед святами може спричинити підвищення цін, особливо на м'ясо, копченості, рибу і яйця.

На початку грудня в Україні почали підвищуватися ціни на капусту. Основною причиною подорожчання стало помітне підвищення попиту, але лише на продукцію високої якості.

До кінця року зростатиме ціна на різні види хліба. Це відбувається через підвищення вартості на сировину, енергоносії та логістику.

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