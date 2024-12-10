Ціна "полетить" вгору: в Україні здорожчає на 25% популярна крупа - експерт

Експерт прогнозує, що у наступному році ціни на продукти зростуть.

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Які продукти в Україні почнуть дорожчати / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

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Гречка здорожчає на 20-25%

Причиною підняття цін є висока інфляція, бойові дії та брак чоловіків

Ціни на основні продукти в Україні у 2025 році суттєво здорожчають. Такий прогноз озвучив доктор соціальної економіки Зиновій Свереда в етері телеканалу "Київ24".

За його словами, гречка може зрости в ціні на 20-25%.

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При цьому він додав, що подорожчання торкнеться всіх категорій продуктів. На його думку, українцям варто завчасно планувати закупівлі, щоб уникнути додаткових витрат.

"Те, що показують банкіри інфляцію на рівні цього місяця 9,7%, то в середньому гречка збільшиться на 20-25%, як і будь-які види продуктів. Зараз найважливіше можна більше закупляти не по кілограму, а по 10 кілограмів. У будь-якому випадку усі продукти взимку і на початку весни завжди дорожчають. Але у нас, крім того, висока інфляція, бойові дії і брак чоловіків. Воно буде додавати ще зайвих 10-15% збільшення до ціни", — розповів Свереда.

Експерт зазначив, що зменшення цін на продукти не варто чекати, адже Україна має великі видатки на соціальну сферу і військо.

Ціни на продукти в Україні - останні новини

Як писав Главред, в Україні помітно зросли ціни на тепличні помідори. Наразі тепличні помідори продаються за ціною 80-90 грн/кг ($1,92-2,16/кг), що на 13% вище порівняно з кінцем минулого тижня.

Перший віцепрезидент Всеукраїнської асоціації пекарів Юрій Дученко повідомляв, що в Україні до кінця року зростатиме ціна на різні види хліба. Це відбувається через підвищення вартості на сировину, енергоносії та логістику.

Також, за словами виконавчого директора Економічного дискусійного клубу Олега Пендзіна, в Україні будуть зростати ціни на м'ясо, копченості, м'ясопродукти та риба. Дорожчатимуть і яйця. Усе це відбуватиметься перед святами, коли українці запасатимуться продукцією.

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