Ціни на цукор будуть рекордними: в Україні на 20% подорожчають продукти

Ціни на цукор в Україні / REUTERS

В Україні з початку 2022 року будуть стрімко дорожчати самі популярні продукти харчування.

Радник президента України Олег Устенко заявив, що в сировинній продовольчій групі товарів інфляція може скласти від 10 до 20% в 2022 році, що прискорить інфляцію до 8-10% і зажадає антикризових заходів.

"Базовий прогноз на 2022 рік, який мені здається найбільш реалістичним, - це збільшення цін на сировинну продовольчу групу (зерно, цукор, какао та інше) від 10 до 20%. Враховуючи, що продовольча група в українському споживчому кошику більш ніж вагома - майже 50%, таке збільшення цін може стати серйозним інфляційним шоком", - повідомив Устенко, передає Інтерфакс-Україна.

Ціни на цукор в Україні

Напередодні Главред повідомляв, що найближчим часом в Україні очікується збільшення цін на цукор. Така тенденція, на думку експертів, буде спостерігатися в найближчому майбутньому.

У 2021 році ціни на цукор злетіли більш ніж на 65% з 13,1 гривні до 25,4 гривень.

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Причина подорожчання цукру

Собівартість виробництва вітчизняного цукру зростає. Головний фактор, що штовхає її вгору - вартість енергоносіїв. Крім того, зростає також вартість мінеральних добрив, засобів захисту рослин, металопрокату.

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Раніше експерти прогнозували, що в Україні продовжить дорожчати хліб - вартість продукту буде збільшуватися приблизно на 1,5% на місяць. Також в країні зростуть ціни на цукор. Подорожчає також соняшникова олія і курячі яйця.

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