Цукор різко подорожчає: українцям назвали нову ціну

/ УНІАН

Найближчим часом в Україні очікується збільшення цін на цукор. Така тенденція, на думку експертів, буде спостерігатися в найближчому майбутньому.

Ще в 2021 році ціни на цукор злетіли більш ніж на 65% з 13,1 гривні до 25,4, пише Agrotrend.

Прогноз зростання цін на цукор в Україні

Вже в 2022 році прогнозується 20-відсоткове подорожчання солодкого продукту.

На користь зростання вартості цукру і триваючий вже другий рік поспіль світовий тренд, і внутрішні українські фактори, які не дають ціні на цукор хоча б зупинитися на тому, що є.

Свою роль зіграло те, що в Південній півкулі раптово вдарили морози, знищивши значну частину врожаю цукрової тростини в Бразилії. Тим часом, саме ця країна є основним постачальником цукру на світовий ринок.

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Собівартість виробництва вітчизняного цукру зростає. Головний фактор, що штовхає її вгору - вартість енергоносіїв. Крім того, зростає також вартість мінеральних добрив, засобів захисту рослин, металопрокату. Все це в сукупності не дає ціні на цукор зупинятися.

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