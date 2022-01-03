Ціни на продукти злетять: українцям дали сумний прогноз і назвали терміни

В Україні прогнозують зростання цін на продукти / ua.depositphotos.com

У 2022 році в Україні прогнозується зростання цін на продукти харчування, заявив економіст Григорій Кукуруза.

В ефірі каналу Україна 24 він підкреслив, що в 2022 році ціни на полицях продовжать зростати, але самі темпи інфляції будуть сповільнюватися.

"Ключовим є те, що заробітні плати і доходи населення повинні стати швидше, ніж темпи інфляції", - розповів економіст.

Також він розповів про зростання цін на деякі продукти в Україні.

"Ці товари найпростіші - пшениця, кукурудза, соняшникова олія, а також продукти тваринництва - курка, яловичина і т.д. ці продукти повністю прив'язані до світових цін. І кожен аграрій розуміє, що плюс-мінус логістична надбавка-ціна на внутрішньому ринку повинна повністю дорівнювати його можливості заробітку на зовнішньому ринку...", - додав Кукурудза.

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Раніше експерти прогнозували, що в Україні продовжить дорожчати хліб - вартість продукту буде збільшуватися приблизно на 1,5% на місяць. Також в країні зростуть ціни на цукор. Подорожчає також соняшникова олія і курячі яйця.

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