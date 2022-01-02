Ціни на сигарети різко злетять: скільки коштуватиме пачка

Сигарети в Україні подорожчали / Reuters

З 2022 року в Україні тютюн і алкоголь ще більше виростуть в ціні, що передбачено законом №5600, прийнятим в листопаді 2021 року.

На даний момент акциз на літрове пиво - 2,78 грн, в новому 2022 році пиво 4% фортеці акциз скоротиться до 2,39 грн, але підніметься в ціні вдвічі на пиво 8% фортеці - до 4,88 грн. На міцний алкоголь ціни зростуть на 5%.

Подорожчання сигарет пов'язане з тим, що український уряд щороку приймає рішення про підвищення тютюнового акцизу в середньому на 20%. При цьому в уряді мотивують таке рішення положеннями Угоди про асоціацію з Європейським союзом, яку підписала Україна - там присутнє таке зобов'язання.

Як зазначають в уряді, такими заходами ЄС намагається захистити власні тютюнові ринки від захоплення хоча і менш якісними, зате набагато дешевшими українськими сигаретами. При цьому уникнути підвищення цін на сигарети все одно не вдасться.

Ціни на сигарети в Україні в 2022 році

Середня ціна за пачку в 2022 році буде на рівні 50 грн,

у 2023 році - 70 грн,

у 2024 році - 84 грн,

у 2025 році - 101 грн.

Акциз на стіки і рідини для вейпів теж зросте на 20% – до 1 747,6 гривень за тисячу штук.

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Нагадаємо, вперше Мінекономіки запропонувавши підвищити мінімальні відпускні ціни на деякі види алкогольних напоїв.

Раніше експерти прогнозували, що в Україні продовжить дорожчати хліб - вартість продукту буде збільшуватися приблизно на 1,5% на місяць. Також в країні зростуть ціни на цукор. Подорожчає також соняшникова олія і курячі яйця.

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