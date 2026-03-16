Ціни на овочі в Україні змінилися: картопля дешевшає, а помідори дорожчають

Ціни на овочі в Україні змінилися

Минулого тижня оптові ціни на овочі в Україні змінювалися нерівномірно. Більшість овочів так званого борщового набору подешевшали, винятком стала лише цибуля. Про це повідомляють аналітики проекту EastFruit.

За даними експертів, вартість картоплі знизилася з 12-14 до 10-12 грн за кілограм. Також подешевшали буряк — з 10-12 до 9-11 грн/кг і морква — з 10-14 до 10-12 грн/кг. Ціна на білокачанну капусту трохи знизилася — з 8–11 до 8–10 грн/кг.

Водночас значно зросли ціни на тепличні овочі. Так, помідори подорожчали з 110-125 до 140-155 грн за кілограм, а огірки — з 100-180 до 150-220 грн/кг.

Крім того, зміни відбулися й в інших категоріях овочів. Ціна на броколі зросла з 125-135 до 130-140 грн/кг, тоді як пекінська капуста трохи подешевшала — з 25-30 до 23-27 грн за кілограм.

За тиждень також зросла вартість часнику — зі 100–120 до 115–130 грн/кг, і листового салату — з 180–200 до 210–230 грн/кг.

У сегменті фруктів помітно знизилася верхня цінова межа на мандарини — з 150 до 80 грн/кг (нижня межа знизилася з 60 до 55 грн). Мінімальна ціна на банани зросла з 65 до 70 грн за кілограм.

Що буде з цінами на овочі перед Великоднем - прогноз експерта

У найближчі тижні ціни на більшість продуктів харчування в Україні залишаться стабільними, на рівні лютого. Однак перед Великоднем очікується подорожчання, повідомив в інтерв'ю Главреду заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук.

За його словами, ціни на борщовий набір овочів, зокрема буряк і капусту, трохи знижуються, а картопля вже подорожчала на 14% порівняно з минулим роком. Через це в березні-квітні овочі можуть подорожчати приблизно на 10%.

Водночас тепличні овочі почнуть дешевшати. У квітні з'являться овочі з парникових теплиць, які не вимагають додаткових витрат на енергоносії, тому огірки поступово почнуть дешевшати.

В Україні спостерігається дефіцит гречки через скорочення посівних площ і зменшення врожаю, що сприятиме зростанню цін. За словами економіста Світлани Черемісіної, у 2025 році виробництво гречки становило 70,8 тис. тонн при внутрішньому споживанні 100-110 тис. тонн.

Ситуація з цінами на м'ясо в Україні залишається стабільною через війну та наслідки атак на енергосистему. У березні 2026 року зростання цін на яловичину, свинину та курятину не очікується — вони залишаться на рівні лютого.

Про джерело: EastFruit EastFruit — це провідна міжнародна інформаційно-аналітична платформа бізнесу овочів та фруктів у країнах Східної Європи, Центральної Азії та Кавказу, з трьома мовними версіями новин та аналітики (англійська, українська, російська) та аудиторією близько 100 тисяч читачів на місяць.

