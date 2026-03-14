Ціни уже на 72% нижчі, ніж минулоріч: в Україні дешевшає популярний овоч

Руслана Заклінська
14 березня 2026, 16:27
Аналітики EastFruit зауважили, що другий тиждень поспіль вартість коренеплоду падає.
В Україні падають ціни на моркву / Колаж: Главред, фото: freepik.com, УНІАН

В Україні другий тиждень поспіль падають ціни на моркву. Вартість овоча приблизно на 72% нижча, ніж минулого року. Про це повідомили аналітики EastFruit.

Через потепління якість моркви на складах почала погіршуватися, що змусило фермерів масово виводити продукцію на ринок. Намагання виробників якнайшвидше реалізувати некондиційні коренеплоди спровокувало надлишкову пропозицію та тиск на ціни навіть високоякісної продукції.

Скільки коштує морква зараз

Станом на сьогодні відпускні ціни на моркву коливаються в межах 6-12 грн/кг (0,14–0,27 долара), що в середньому на 20% дешевше, ніж наприкінці минулого тижня. Експерти зазначають, що до активних продажів долучилися навіть ті господарства, які раніше планували притримати врожай до весни.

Яка варість була минулого року

Нинішні ціни вражають своєю доступністю на фоні минулорічних показників. Зараз морква в Україні коштує в середньому на 72% дешевше, ніж у першій декаді березня 2025 року.

Аналітики зазначають, що значна пропозиція неякісного товару залишається ключовим фактором, який не дозволяє вартості коренеплодів зростати.

Які продукти подорожчають у березні
Які продукти подорожчають у березні / Інфографіка: Главред

Ціни на продукти в України - останні новини

Нагадаємо, роздрібні ціни на каву продовжують зростати через затримки у постачанні та високі витрати виробників, повідомляє Bloomberg. У лютому 2026 середня ціна кави в Україні становила 665,64 грн за упаковку 210 г, у січні - 610,20 грн, тобто напій подорожчав щонайменше на 55 грн.

Також у 2026 році ціни на овочі "борщового набору" нижчі, ніж минулого року, завдяки хорошим врожаям та запасам. Картопля коштує 24,95 грн, буряк - 10,23 грн, капуста - 11,22 грн, морква - 13,57 грн, цибуля подорожчала до 28,25 грн.

Як повідомляв Главред, в Україні в березні-квітні можуть зрости ціни на крупи на 5%, а на хліб – на 1,5-2% щомісяця. Це пов’язано із закінченням залишків старого врожаю, повідомив заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук.

Про джерело: EastFruit

EastFruit- це провідна міжнародна інформаційно-аналітична платформа бізнесу овочів і фруктів в країнах Східної Європи, Центральної Азії та Кавказу, з трьома мовними версіями новин та аналітики (Англійська, Українська, Російська) і аудиторією близько 100 тисяч читачів на місяць.

