Українці все більше переходять на користування готівкою: яка причина

Українці через ризики війни часто користуються готівкою і не спішать переходити на безготівкові розрахунки.

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Українці все більше переходять на користування готівкою/ колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

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Чому популярність готівки не спадає

У якій форма краще тримати свої гроші, у тому числі заощадження, під час війни

Попри те, що в Україні зростає обсяг безготівкових розрахунків, українці не поспішають остаточно прощатися з готівкою, особливо коли йдеться про валюту.

Через ризики, які тягне за собою війна, що триває в Україні, багато українців все більше почали користуватися готівкою. Про це пишуть журналісти порталу "Мінфін".

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Зазначається, що паперові гроші знову стали важливою частиною життя українців в умовах війни, загроз кібератак, блекаутів та ризиків блокування банківських транзакцій або розрахунків. Тому зараз все більше українців використовують готівку для повсякденних потреб і для довгострокового зберігання заощаджень.

"Хоча безготівкові технології невпинно розвиваються, українці ще довго не відпустять готівку. Її роль змінюється – вона вже не є головною формою щоденних платежів, але залишається важливим елементом фінансової безпеки в умовах нестабільності. І цей баланс ще довго визначатиме наші фінансові звички", – пишуть журналісти "Мінфіну".

У найбільшого оператора українського ринку обміну валют КИТ Group підтверджують, що попит на готівку зростає.

"У поточній реальності хоча б оперативний запас готівки став важливим інструментом особистої фінансової безпеки. Її головні переваги – мобільність, захист від технологічних збоїв у банках чи кібератак на їхні системи, захист від форс-мажорів, зокрема відключень електроенергії, перебоїв зі зв’язком. Готівка залишається актуальною як у щоденному побуті, так і для реагування на життєві виклики – термінові витрати чи екстрені ситуації", – зазначили в компанії.

Згідно з оцінками Національного банку України, українці впродовж 2022−2024 років збільшили обсяг готівкових валютних заощаджень на 38 мільярдів доларів. Тільки у січні 2025 року банки завезли до України 1,769 мільярдів доларів, що є майже рекордним показником за рік, зазначають журналісти видання.

Фінансовий аналітик ICU Михайло Демків пояснює, що війна змусила українців знову оцінити важливість готівки.

"Повномасштабне вторгнення росії, її атаки на інфраструктуру, зокрема хакерські, ставлять під загрозу повну відмову від готівки на користь зручніших безготівкових розрахунків. Життя нас навчило, що певний обсяг грошей варто тримати в паперовій формі на випадок катаклізмів", – сказав аналітик.

Водночас член Українського товариства фінансових аналітиків Андрій Шевчишин радить українцям мати під рукою резервну суму, якої може вистачити на 2-3 місяці життя. При цьому таку суму, за його словами, потрібно тримати в дуже ліквідних інструментах – готівці або на рахунках. 60-70% варто тримати у гривні, а решту можна перевести у долари і/чи євро.

Як змінювався курс долара США в Україні/ Інфографіка: Главред

Курс валют в Україні – останні новини

Як раніше повідомляв Главред, в Україні різко впала купівля готівкових доларів і євро – стало відомо, що тепер скуповують українці. Чистий попит на безготівкову валюту серед українців знизився до мінімального за 6 тижнів рівня.

Також раніше економіст спрогнозував курс гривні до кінця 2025 року. Ситуація буде залежати від декількох важливих факторів.

Нагадаємо, раніше Главред розповідав, як не "прогоріти" на валютних курсах, коли ви купуєте долари чи євро. Для отримання прибутку від обміну валют необхідно уважно аналізувати ринок та вчасно приймати рішення.

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