"4500 - це великі гроші": українці скаржаться на "знущання" ПриватБанку

Дівчина залишилася без грошей - їй порадили чекати протягом 60 днів.

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"Це великі гроші": українці скаржаться на "знущання" ПриватБанку / Колаж Главред, фото: скріншот YouTube

Ви дізнаєтеся:

Користувачка Монобанку не змогла зняти гроші в ПриватБанку

Що кажуть представники фінустанов

Українці скаржаться на роботу банкоматів ПриватБанку - вони не видають або видають гроші неправильно.

На порталі Мінфін українка розповіла, що знімала гроші в банкоматі ПриватБанку з картки Монобанку.

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"Це була сума 4500 грн. Банкомат довго рахував, але потім написав: "Помилка, гроші повернуться на ваш рахунок протягом 30 хвилин". Я одразу зателефонувала в Монобанк. Там зафіксували звернення. Зателефонувала в Приватбанк, дівчина почала з мене сміятися. Я просто плакала, для мене це великі гроші. Я не знала, чи йти мені від цього банкомату, чи що робити. А вона сміялася і говорила, що якби я розуміла систему, то не ставила б дурних запитань, а чекала б на гроші. Що ніякої інформації я не отримаю, тому що карта не їхнього банку, і всі питання вирішуються через представників", - розповіла дівчина.

За її словами, їй рекомендували чекати протягом 60 днів на повернення коштів.

"Потім дівчина з Привату передзвонила і сказала, що її так вчили розмовляти з посмішкою. Але в тій ситуації мені її посмішка, м'яко кажучи, була не потрібна. І це була не посмішка, а знущання наді мною, як над особистістю. На що оператор не має права. Щодня я б'юся в глухі двері, питання не вирішується ніяк. Ніколи не знімайте кошти в банкоматі ПриватБанку!", - підсумувала дівчина.

Відгук ПриватБанк / Фото: скріншот

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, клієнти ПриватБанку зіткнулися з труднощами під час актуалізації даних у додатку Приват24.

Також відомо, що клієнти ПриватБанку скаржаться на недостатній захист від шахраїв, які знімають великі суми з рахунків.

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Про джерело: Мінфін Мінфін - український інформаційний портал про фінанси та інвестиції, працює з 2007 року, пише Вікіпедія. На порталі публікується інформація про інвестиції, курси валют, порівнюються депозитні ставки в банках. Також на сайті розміщується статистика з фінансових ринків, фінансові новини та аналітичні огляди.

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