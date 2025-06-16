'Такого не робив ніхто': один із банків нараховує кешбек за зарплати

Щоб підключити нарахування кешбеку достатньо мати рахунок юридичної особи в monobank, а заявку можна подати онлайн.

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Monobank буде нараховувати додатковий кешбек / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

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Monobank пропонує 1% кешбеку компаніям за виплату зарплат на свої картки

Кешбек буде нараховуватися 1 числа

Monobank запропонував компаніям повертати 1% від суми всіх виплат співробітникам, включно із зарплатами, лікарняними та стипендіями. Про це повідомив співзасновник банку Олег Гороховський.

Кешбек у розмірі 1% нараховується 1 числа місяця за підсумками виплат минулого місяця без обмежень щодо максимальної суми.

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"Ми платимо 1% кешбек підприємству від суми заробітної плати, що вони виплатили на наші картки своїм співробітникам. Такого не робив ніхто, ніколи й ніде", - повідомив Гороховський.

Він додав, що станом на сьогодні зарплату через monobank виплачують 530 юридичних осіб, а отримують близько 94 000 співробітників.

"Зекономте державі гроші - не виплачуйте зарплати по-старому. Отримайте раціональний кешбек", - звернувся Гороховський до розпорядників бюджетних коштів всіх рівнів.

Відомо, що проєкт орієнтований на малий і середній бізнес, державні установи та великі корпорації, які працюють у гривні.

Для підключення достатньо мати рахунок юридичної особи в monobank, заявку можна подати онлайн.

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