Пальне в Україні більше не дешевшатиме: що буде з цінами на АЗС

Тимчасове падіння цін у світі дозволило дещо зняти напругу, завдяки чому вартість пального на АЗС трохи знизилася.

https://glavred.net/economics/toplivo-v-ukraine-bolshe-ne-budet-deshevet-chto-budet-s-cenami-na-azs-10789739.html Посилання скопійоване

Що відбуватиметься з цінами на пальне в Україні / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Головне із заяви експерта:

Падіння цін на АЗС в Україні зупинилося

Світові котирування повернулися до рекордних рівнів

Різкого здорожчання пального не прогнозується

Українським водіям не варто розраховувати на нову хвилю здешевлення пального. Ресурс для зниження вартості на АЗС уже вичерпано, хоча різкого стрибка цін на ринку також не передбачається. Про це заявив директор консалтингової компанії "А-95", експерт паливного ринку Сергій Куюн в ефірі Ми-Україна.

За його словами, визначальним для внутрішнього ринку залишається зовнішній контур - і саме там короткий цикл дешевого ресурсу вже завершився.

відео дня

"На жаль, не буде це мати великого продовження. Вчора ціни на нафтопродукти у світі повернулися фактично на позначки, з яких починалося падіння десь два-три тижні тому. Ціна впала приблизно на 15%, але фактично повернулася на той рекордний рівень. Тому зараз падіння цін не слід очікувати, хоча не слід очікувати і здорожчання", - зазначив Куюн.

Експерт зауважив, що кількатижневе зниження світових котирувань дало вітчизняному ринку певний перепочинок і зменшило тиск на операторів.

Він додав, що це відобразилося й на ціннику мережевих заправок, де вартість літра трохи просіла. Проте цей ефект уже вичерпав себе - умови для гравців ринку змінилися.

Куюн підсумував, що подальша вартість пального залежатиме від відносин між США та Іраном. Проте позитивних новин із цього напрямку поки немає.

Як змінювалися ціни на бензин / Інфографіка: Главред

Що впливає на вартість пального

Кандидат економічних наук, асоційований експерт аналітичного центру "Об'єднана Україна" Іван Ус говорив, що побоювання щодо різкого подорожчання пального наразі не справджуються.

За його словами, ціни на бензин і дизель в Україні значною мірою залежать від світової кон'юнктури, оскільки країна імпортує обидва види пального.

"Якщо мережі АЗС будуть зберігати високі ціни, державна "Укрнафта", яка заявляла про продаж пального з мінімальними націнками, фактично зможе ціни збити", - переконаний експерт.

Ціни на пальне - останні новини

Як повідомляв Главред, фінансовий аналітик Андрій Шевчишин заявляв, що українські водії можуть зіткнутися з новим зростанням цін на дизельне паливо. На автозаправках вартість літра пального може наблизитися до позначки в 100 гривень через скорочення обсягів поставок і проблеми з логістикою.

Засновник групи компаній Prime, паливний експерт Дмитро Льоушкін також говорив, що ціна дизельного пального в Україні може наблизитися до 100 гривень за літр, якщо удари по російських нафтопереробних заводах продовжаться.

Заступник директора Асоціації енергетичних та природних ресурсів України Андрій Закревський казав, що український ринок пального впритул підійшов до цінового піку, і за відсутності нових потрясінь на світовому ринку водіям не варто очікувати чергового різкого стрибка вартості бензину та дизеля.

Читайте також:

Про персону: Сергій Куюн Сергій Куюн - директор "Консалтингової групи А-95" з травня 2008 року. У минулому - головний редактор журналу "НафтаРинок" компанії UPECO. Учасник експертно-аналітичної групи з питань ринку нафтопродуктів та розвитку нафтопереробної промисловості.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред