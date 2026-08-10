Ціни на АЗС дійшли до піку: чи почнуть бензин та дизель дешевшати

Мережі АЗС сформували запаси пального, тому подальша динаміка цін залежатиме від вартості нафти та курсу долара.

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Чи подешевшає пальне в Україні / колаж: Главред, фото: pixabay, ua.depositphotos.com

Головне із заяви експерта:

Ринок пального перебуває поблизу цінового піку

Дефіциту бензину й дизеля на АЗС не прогнозується

Курс гривні прямо впливає на ціну на АЗС

Український ринок пального впритул підійшов до цінового піку, і за відсутності нових потрясінь на світовому ринку водіям не варто очікувати чергового різкого стрибка вартості бензину та дизеля. Про це заявив заступник директора Асоціації енергетичних та природних ресурсів України Андрій Закревський в ефірі в телемарафону.

За його словами, попри зовнішні ризики, ситуація з ресурсом усередині країни не є критичною: наприкінці липня та на початку серпня оператори мереж активно укладали контракти на постачання.

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"Фактично частина операторів закупила значні обсяги ресурсу заздалегідь. Тому зараз на ринку є достатня кількість бензину та дизеля для проходження найближчого періоду без серйозних перебоїв із постачанням. Навіть якщо міжнародні котирування пального залишатимуться нестабільними, дефіцит на українських АЗС не прогнозується", - зазначив Закревський.

Що може стати причиною знищення цін на АЗС

Саме сформовані резерви можуть стати одним із чинників майбутнього здешевлення. Мережі вже мають потрібні обсяги, тому агресивно переписувати цінники їм невигідно - за умови, що зовнішня ситуація не погіршиться.

Нинішній рівень цін експерт вважає максимальною точкою зростання найближчого періоду. Після її проходження ринок здатен перейти до поступового зниження, однак темпи цього процесу будуть нерівномірними.

Що впливає на вартість пального

Найбільш чутлива для кінцевого споживача змінна - не котирування сировини, а ситуація на валютному ринку.

"Україна значною мірою залежить від імпортного пального, тому курс гривні до долара має безпосередній вплив на кінцеву ціну на АЗС. Якщо долар дорожчатиме, імпортерам доведеться витрачати більше гривень на закупівлю тієї самої кількості пального", - підсумував Закревський.

Як змінювалися ціни на бензин / Інфографіка: Главред

Коли ціни на пальне в Україні можуть піти на спад

Кандидат економічних наук, асоційований експерт аналітичного центру "Об'єднана Україна" Іван Ус заявив, що побоювання щодо різкого подорожчання пального наразі не справджуються.

За його словами, окремі мережі АЗС можуть тимчасово утримувати підвищені ціни, орієнтуючись на попередні панічні очікування, однак конкуренція здатна змусити їх переглянути тарифну політику.

"Скоріше за все, за тиждень, максимум за два, ціни на мережах АЗС України підуть вниз. Стрімкого зростання світових цін на нафту, якого очікували, не відбулося", - наголосив він.

Ціни на пальне - останні новини

Як повідомляв Главред, аналітик консалтингової компанії "Нафторинок" Олександр Сіренко говорив, що попри новий стрибок світових цін на нафту, який спровокував подорожчання пального на АЗС, дефіциту бензину та дизелю в Україні найближчим часом не прогнозується.

Засновник групи компаній Prime, експерт паливного ринку Дмитро Льоушкін переконаний, що вартість палива в Україні вже найближчими тижнями може наблизитися до позначки 100 грн за літр. Головними причинами можливого стрибка цін є різке подорожчання палива на оптовому ринку та ускладнення морської логістики.

Крім того, мережа автозаправних станцій ОККО зробила заяву щодо раніше опублікованої інформації про введення обмежень на продаж пального. Там підкреслили, що обмеження в 100 літрів стосується виключно відпуску палива в каністри і не поширюється на заправку транспортних засобів.

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Про персону: Андрій Закревський Андрій Закревський - експерт з питань енергетики. Інженер з видобутку нафти і газу, аспірант МНТУ ім. Бугая. Директор і консультант з розвитку українських видобувних і нафтосервісних компаній ( "КУБ-ГАЗ", "Регіон", "НТП Бурова Техніка"). Керівник проекту "Перший Буровий Портал". Сфера наукових досліджень: геофізичні дослідження при бурінні та експлуатації горизонтальних свердловин, екологічні та економічні аспекти впровадження технології ГРП на виснажених родовищах України. Вивчення впливу нафтогазової галузі на біорізноманіття України. Промислова екологія. Послідовний прихильник впровадження методів ГРП і колтюбінгових технологій в українській нафтогазовій галузі. Керівник консалтингової агенції "ЕнергоДжерела" та голова правління асоціації "Нафта і газ України".

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