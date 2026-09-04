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Новий стрибок цін на пальне: на скільки можуть подорожчати бензин і дизель

Марія Николишин
4 вересня 2026, 12:29
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Гуртові ціни за три дні зросли на 4–4,5 гривні, і роздріб уже підтягується за ними.
Новий стрибок цін на пальне: на скільки можуть подорожчати бензин і дизель
Коли ціни на пальне можуть підвищитися / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Головне із заяви експерта:

  • Світові котирування дизеля перевищили квітневі максимуми
  • Позначка 100 грн/л для дизеля вже не виключена
  • Основні види пального є в наявності

Дизель і бензин в Україні впродовж двох тижнів можуть подорожчати приблизно на 5 гривень за літр. Причина - стрибок світових котирувань, який почався на початку цього тижня. Про це заявив директор "Консалтингової групи А-95" Сергій Куюн в коментарі РБК-Україна.

За його словами, зростання світових цін на нафтопродукти почалося на початку поточного тижня. Вартість дизельного пального на Лондонській біржі вже перевищила максимуми квітня, які фіксувалися на початку кризи, пов'язаної з війною між Іраном та Ізраїлем.

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"Гуртовий ринок полетів вже дуже сильно, додав 4-4,5 гривні за останні три дні. Відповідно і роздріб теж підтягується", - зазначив він.

Чи подорожчає пальне до 100 грн/л

Куюн зауважив, що позначка у 100 грн за літр дизеля наразі ще не є базовим сценарієм, однак вона вже близько.

"Якщо буде далі зростати ціна, наприклад, інші якісь проблеми виникнуть, то в принципі не доводиться виключати, що може завалитися ціна і за 100 гривень", - наголосив експерт.

Чи є дефіцит пального в Україні

Він також додав, що дефіциту пального зараз немає. На піку сезону споживання всі основні види пального залишаються в наявності.

"Головне, щоб було пальне. З цим у нас сьогодні все гаразд", - підсумував Куюн.

Новий стрибок цін на пальне: на скільки можуть подорожчати бензин і дизель
Як змінювалися ціни на бензин / Інфографіка: Главред

Чому дизель в Україні може подорожчати

Засновник групи компаній Prime, паливний експерт Дмитро Льоушкін говорив, що ціна дизельного пального в Україні може наблизитися до 100 гривень за літр, якщо удари по російських нафтопереробних заводах продовжаться.

За його словами, втративши частину власних переробних потужностей, РФ змушена компенсувати нестачу готового ресурсу закупівлями за кордоном - на тих самих майданчиках, куди по паливо приходять українські трейдери.

"Росія сюди лізе зі своїми грошима, зі своїми обсягами. Вони викуповують усе як пилососи. У них грошей просто більше. Вони ціну більшу платять. Їм держава паливний демпфер (державний інструмент стабілізації внутрішніх цін на пальне, - ред.) дає, доплачує. Тобто ми, чисто як в економіці, за закупівлею пального програємо росіянам, на жаль", - підкреслив він.

Ціни на пальне - останні новини

Як повідомляв Главред, українським водіям не варто розраховувати на нову хвилю здешевлення пального. Ресурс для зниження вартості на АЗС уже вичерпано, хоча різкого стрибка цін на ринку також не передбачається.

Заступник директора Асоціації енергетичних та природних ресурсів України Андрій Закревський говорив, що Україна значною мірою залежить від імпортного пального, тому курс гривні до долара має безпосередній вплив на кінцеву ціну на АЗС. Якщо долар дорожчатиме, імпортерам доведеться витрачати більше гривень на закупівлю тієї самої кількості пального.

Кандидат економічних наук, асоційований експерт аналітичного центру "Об'єднана Україна" Іван Ус заявляв, що тарифи на бензин і дизель в Україні значною мірою залежать від світової кон'юнктури, оскільки країна імпортує обидва види пального.

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Про персону: Сергій Куюн

Сергій Куюн - директор "Консалтингової групи А-95" з травня 2008 року. У минулому - головний редактор журналу "НафтаРинок" компанії UPECO. Учасник експертно-аналітичної групи з питань ринку нафтопродуктів та розвитку нафтопереробної промисловості.

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