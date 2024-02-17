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10 тисяч доларів за ліквідацію танка: у Раді озвучили нові виплати мобілізованим

Руслана Заклінська
17 лютого 2024, 19:48
У новому законопроєкті щодо мобілізації передбачено зміни в грошових виплатах для військовослужбовців, повідомив депутат Костенко.
10 тисяч доларів за ліквідацію танка: у Раді озвучили нові виплати мобілізованим
Як зміняться грошові виплати для мобілізованих / Колаж: Главред, фото: УНІАН, ua.depositphotos.com

Мотивація воїнів є ключовою для успішної мобілізації в Україні. Військовослужбовці, що підписують контракт, залежно від звання можуть отримувати зарплату від 3 до 5 тисяч доларів на місяць. Про це розповів народний депутат, секретар оборонного комітету Верховної Ради Роман Костенко в ефірі 24 каналу.

За його словами, виплата залежатиме від тривалості служби, звання та результатів, наприклад, за знищення ворожої техніки. У законопроекті визначаються терміни, зокрема, кількість місяців, які військовий проводить у бойовому розпорядженні. Чим більша тривалість, тим більший коефіцієнт зарплати.

"6 місяців - коефіцієнт збільшується у півтора рази. Тобто мінімальна зарплата у 20-100 тисяч має зростати до 30-200 тисяч відповідно і далі", - зазначив Костенко.

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Крім цього, можлива грошова винагорода за знищення ворожої техніки. Нардеп зауважив, що екіпаж чи окремий боєць може отримати до 10 тисяч доларів за ліквідацію ворожого танка. Однак на реалізацію цього заходу потрібно значні фінансові ресурси. За його розрахунками, потрібен 1 мільярд 800 мільйонів гривень, враховуючи показники 2023 року.

"Я впевнений, що ця мотивація дасть поштовх бійцям іти і знищувати більше техніки", - додав Костенко.

Також у законопроєкті передбачені виплати ветеранам. Мінімальні пенсії для бійців, які отримали інвалідність, встановлюються відповідно до груп і становлять 15, 20 та 25 тисяч гривень. Крім цього, за певну тривалість служби у бойових діях, військовослужбовці отримують певні пільги.

"Якщо ти 12 місяців був у бойових діях і при цьому прослужив 24 місяці, ти маєш право на безкоштовне розмитнення, завезення собі будь-якого транспорту для власного користування. Якщо 36 місяців і не був в бойових діях, то 50% в тебе є пільга на розмитнення транспортного засобу", - пояснив він.

Мобілізація в Україні

Як повідомляв Главред, друге читання законопроекту про мобілізацію може відбутися не раніше 21 лютого. Це пов'язано з тим, що депутати мають 14 днів на внесення змін до законопроекту, після чого він направляється на розгляд комітету. Згідно із заявою спікера Верховної Ради України Руслана Стефанчука, комітету потрібен час для врахування чи відхилення цих поправок перед другим читанням.

Крім цього, нещодавно у Міністерстві юстиції України висунули пропозицію щодо мобілізації ув'язнених. Міністр юстиції Денис Малюська розповів, що близько 300 засуджених помилували на початку війни і вони приєдналися до ЗСУ, ще тисячі інших громадян з судимістю виявили бажання бути у армії. Однак понад 50 000 громадян з судимостями залишаються "поза радарами" мобілізації.

Також для фінансування мобілізації в Україні на 2024 рік можуть бути потрібні непопулярні кроки. Згідно з головою комітету Верховної Ради з фінансів, податкової та митної політики Данилом Гетманцевим, для мобілізації від 400 000 до 500 000 солдат може знадобитися до 720 млрд грн.

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