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"Популярних" рішень немає: в Раді назвали вартість проведення мобілізації

Юрій Берендій
15 лютого 2024, 15:46
Гетманцев зазначив, що для фінансування армії та проведення мобілізації уряд готується до прийняття "непопулярних" рішень.
'Популярних' рішень немає: в Раді назвали вартість проведення мобілізації
В Раді назвали вартість проведення мобілізації в Україні / Колаж Главред, фото: УНІАН

Для того, щоб профінансувати проведення мобілізації в Україні в 2024 році, держава може піти на непопулярні кроки. Про це в інтерв'ю Інтерфакс-Україна повідомив голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

Голова бюджетного комітету Роксолана Підласа, заявила, що для мобілізації від 400 000 до 500 000 солдатів може знадобитися сума в розмірі 720 млрд грн.

Данило Гетманцев зауважив, що це лише орієнтовна сума, оскільки невідомі всі деталі мобілізації, але вона дозволяє уявити загальний масштаб проблеми.

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"Скільки буде необхідно залучити людей відразу (у перший місяць-два), скільки протягом певного періоду (до кінця року чи далі), скільки усього й у які терміни? Скільки з них отримуватимуть зарплати з "бойовими нарахуваннями" у частинах на передовій, а скільки мобілізовуватимуть у тилові частини чи нові частини, які формуватимуться як резерв? Сухопутні війська складаються з різних видів, які мають різну вартість і підготовки, і забезпечення, а отже й обсяги фінансування", – сказав він.

Депутат визнає, що знайти необхідну суму буде складно. Водночас, він погоджується з тим, що для фінансування мобілізації потрібно буде переглянути дохідну частину бюджету України.

"Це величезні гроші. І де їх взяти – це велике питання. Ми будемо перебувати в дискусії з Мінфіном, вже було декілька нарад із цього приводу. Безперечно, ми чекаємо на фінальні оцінки і пропозиції Мінфіну та Кабміну. Не виключаю, що будуть пропозиції щодо перегляду дохідної частини бюджету. Тут треба розуміти, що, з одного боку, економіка дійсно не має потенціалу для підвищення ставок податків, але, з іншого боку, коли мова йде про фінансування армії, а отже про забезпечення найголовнішої цінності – безпеки життя, – хороших і "популярних" рішень в уряду не залишається. Є тільки складні", – сказав Гетманцев.

Нові правила мобілізації в Україні

В Україні жваво обговорюється концепція економічного бронювання, що передбачає можливість підприємств забезпечувати фінансування своїх працівників у випадку мобілізації в обмін на сплату певної суми податків до бюджету. Найбільші дискусії ведуться щодо визначення критеріїв для економічного бронювання. Про це йдеться у матеріалі видання "Українська правда".

"Зараз є певна калькуляція того, скільки коштує навчання, озброєння і грошове забезпечення одного мобілізованого. Якщо брати середню суму витрат на всіх етапах, то це десь 80 тисяч гривень на одного бійця на місяць. Тому в тилу 4–5 людей мають щодня працювати, аби забезпечити бюджету ці гроші. І працювати з гідністю, відчуваючи свій вклад в оборону, а не переживати щодня, що завтра їх чи їхніх працівників заберуть і все завалиться", – пояснює в коментарі "Українській правді" заступник глави Офісу президента України Ростислав Шурма

Журналісти роблять висновок, що за такою логікою, для мобілізації додатково 500 тисяч людей потрібно економічно бронювати до 2 мільйонів осіб.

Мобілізація в Україні

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, нардепи мають 14 днів між першим і другим читанням, щоб пропонувати зміни та доповнення до законопроекту про мобілізацію. Про це повідомив спікер Верховної Ради України Руслан Стефанчук.

Чоловіки з умовними термінами покарання надалі підлягають мобілізації в Україні, заявив заступник голови Національної поліції Максим Цуцкірідзе.

Новий командир батальйону "Вовки да Вінчі" Сергій "Філя" Філімонов висловив думку, що в Україні необхідно мобілізувати щонайменше ще 250 тисяч людей, оскільки без цього наша армія не зможе ефективно вести війну з Росією.

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мобілізація війна в Україні
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