Командир 'Вовків да Вінчі' розкрив, скільки ще людей необхідно мобілізувати

Сергій Філімонов вважає, що в цьому році нам не потрібно активних наступальних дій на фронті.

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Військовий розповів про масштабну мобілізацію в Україні / колаж: Главред, фото: 22 окрема механізована бригада, скріншот: відео

Новий командир батальйону "Вовки да Вінчі" Сергій "Філя" Філімонов заявив, що в Україні треба мобілізувати щонайменше ще 250 тисяч людей, адже без цього наша армія просто не зможе воювати проти Росії.

"Як перемогти? Зрозуміло, що в цьому році нам не потрібно активних наступальних дій. Тобто ми маємо, знову ж таки, повторююсь, вибудовувати оборону, маємо вести цю оборону, нарощувати озброєння, готувати особовий склад, мобілізувати людей. Нам треба мобілізувати 250 тисяч. Ми без цього просто воювати не зможемо", - зазначив військовий в ексклюзивному інтерв’ю журналістці ТСН Наталі Нагорній.

Командир батальйону підкреслив, що 250 тисяч - це мінімум, який нам потрібен.

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"І всі мають розуміти, що зараз є ще підготовлені бійці, є ще люди з досвідом, які воюють, які втомилися, яким важко, але вони є. І якщо люди зараз підуть мобілізуватися, то їм є кого вчити. До них можна зараз попасти в підрозділ і вони можуть передати ці знання. Якщо вони загинуть або будуть поранені, або повністю "зітруться", психологічно я маю на увазі, то потім тим людям, яким доведеться йти через рік, умовно, воювати, буде набагато важче", - розповів Сергій Філімонов.

Мобілізація в Україні: що відомо

Нагадаємо, що Верховна Рада України проголосувала в першому читанні законопроєкт про посилення мобілізації. Українські парламентарії підтримали в першому читанні законопроєкт №10449, яким передбачено нові правила проведення військової мобілізації в Україні.

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