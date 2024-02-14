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"Комітету потрібен час": в Раді назвали дату другого читання закону про мобілізацію

Руслана Заклінська
14 лютого 2024, 23:41
Після того, як нардепи внесуть свої правки у законопроект - його передадуть на розгляд у відповідний комітет, сказав Руслан Стефанчук.
'Комітету потрібен час': в Раді назвали дату другого читання закону про мобілізацію
Стефанчук озвучив терміни другого читання законопроекту про мобілізацію / Колаж: Главред, фото: rada.gov.ua, armyinform.com.ua

Народні депутати мають 14 днів між першим і другим читанням, щоб пропонувати зміни та доповнення до законопроекту про мобілізацію. Про це повідомив спікер Верховної ради України Руслан Стефанчук в ефірі національного телемарафону.

За його словами, після того, як депутати внесуть свої поправки, законопроєкт буде направлено на розгляд до відповідного комітету. Стефанчук наголосив, що цей процес займе час, а друге читання закону може відбутися не раніше, ніж 21 лютого.

"Як тільки комітет буде готовий (законопроект винесуть на друге читання - ред.), але все одно це буде не раніше 21 лютого, бо це останній день, коли можна подавати поправки до цього законопроекту. Враховуючи те, який широкий коридор цих поправок, я думаю, комітету потрібен буде деякий час на врахування чи не врахування цих поправок", - зауважив Стефанчук.

відео дня

Законопроект про мобілізацію

Як повідомляв Главред, 7 лютого Верховна рада ухвалила у першому читанні урядовий законопроєкт про мобілізацію. За нього проголосували 243 нардепи.

Також народний депутат Ярослав Железняк заявив, що законопроєкт про посилення мобілізації можуть прийняти до кінця лютого, підписанти на початку березня і тобі він набуде чинності у квітні. Депутати мають можливість подавати правки до 21 лютого, проте велика кількість поправок може уповільнити процес розгляду законопроєкту.

Крім цього, 9 лютого Кабмін розширив повноваження територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки на період мобілізації. Тепер ТЦК будуть цілодобово проводити медичні огляди і психологічні обстеження військовозобов'язаних.

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