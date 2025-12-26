Рус
Українців чекають нові податки на електромобілі: що зміниться вже з 1 січня

Марія Николишин
26 грудня 2025, 12:54
Відомо, що всі інші податкові пільги для електромобілів зберігаються.
Українців чекають нові податки на електромобілі: що зміниться вже з 1 січня
ПДВ на електрокари / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Ключові тези:

  • В Україні повертають ПДВ на електрокари
  • Мова не йде про повернення повного оподаткування електромобілів
  • Акцизний податок на електромобілі також залишається одним з найнижчих

З 1 січня 2026 року в Україні повертають ПДВ на електрокари, але мова не йде про повернення повного оподаткування електромобілів. Про це в інтерв'ю Главреду розповів глава Інституту досліджень авторинку Станіслав Бучацький.

"Ситуація насправді досить проста, хоча і має кілька нюансів. Так звана податкова пільга на імпорт електромобілів завжди мала певний термін дії. Тобто з 2018 року, з тих пір як ця пільга існує, в законі кожного разу був прописаний кінцевий термін її застосування. Майже щороку її або продовжували на рік, або відразу на кілька років. Цього разу пільгу просто не продовжили", - наголосив він.

Експерт зауважив, що жодних нових змін до законодавства не вносили: просто термін дії норми, який був передбачений раніше, закінчився. Відповідно, з 1 січня автоматично починає донараховуватися податок на додану вартість.

"Важливо розуміти, що мова не йде про повернення повного оподаткування електромобілів. Ставка мита на електрокари - 0% - не є тимчасовою. Вона постійна, тому і надалі залишається нульовою. Для порівняння, базова ставка мита на автомобілі становить близько 10% і може бути нижчою за умови підтвердження європейського походження авто, але для електромобілів ми виходимо з того, що 0% мита зберігається", - каже Бучацький.

Він також додав, що акцизний податок на електромобілі також залишається одним з найнижчих серед усіх категорій транспортних засобів - це всього 1 євро за 1 кВт\год ємності акумуляторної батареї. Через це навіть для найбільших батарей сума акцизу зазвичай не перевищує 100-120 євро, хоча автомобілів з двигуном внутрішнього згоряння (ДВЗ) акциз може становити кілька тисяч євро.

Крім того, експерт нагадав, що при першій реєстрації автомобіля в Україні сплачується збір до Пенсійного фонду, але для електромобілів він також дорівнює нулю і залишається таким на постійній основі.

"З нового року фактично повертається тільки ПДВ, всі інші податкові пільги для електромобілів зберігаються", - підсумував глава Інституту досліджень авторинку.

Податки за продаж авто

В Державній податковій службі раніше повідомляли, що незалежно від того, який саме транспорт продається, обов’язково треба заплатити військовий збір.

Відомо, що сума податкових зобов’язань залежить від типу транспортного засобу та кількості таких операцій протягом одного року.

"Якщо ви продаєте легкове авто, мопед чи мотоцикл, перша угода впродовж календарного року податком не обкладається. Але вже при другому продажу доведеться заплатити 5% податку на доходи фізичних осіб, а з третього разу ставка зросте до 18%", - йдеться у повідомленні.

Податки в Україні - що відомо

Як повідомляв Главред, заступниця міністра розвитку громад та територій Олена Шкрум говорила, що після завершення війни в Україні можуть запровадити окремий податок, кошти з якого спрямують на післявоєнну відбудову країни. Водночас до закінчення бойових дій введення такого податку не передбачається.

Також відомо, що у Верховній Раді очікує на розгляд законопроєкт №14025, який пропонує внести зміни до Податкового кодексу України та закону "Про банки і банківську діяльність". Якщо документ буде ухвалено, з 2026 року доходи українців від онлайн-продажів і надання послуг будуть оподатковуватися в 10%.

Крім того, експерт з транспортного планування Дмитро Беспалов заявив, що "закон про OLX", який готують до голосування у Верховній Раді, може призвести до зростання вартості послуг таксі.

Про персону: Станіслав Бучацький

Станіслав Бучацький — український автомобільний експерт, бізнес-консультант і громадський активіст, співзасновник та голова Інституту досліджень авторинку. Спеціалізується на аналізі автомобільного ринку, коментує питання імпорту авто, розмитнення та тенденцій на ринку електромобілів, дає експертні оцінки змінам у законодавстві та податковому регулюванні автомобільної галузі. Бучацький активно виступає у ЗМІ та спеціалізованих виданнях, є автором аналітичних матеріалів і порад щодо ввезення автомобілів в Україну, а також має практичний досвід водіння з 2008 року та численні подорожі, що формують його професійний погляд на автомобільну тематику.

податки електрокар новини України Станіслав Бучацький
Операція "Мідас": Міндіч вперше прокоментував справу НАБУ та згадав про Зеленського

Операція "Мідас": Міндіч вперше прокоментував справу НАБУ та згадав про Зеленського

15:14Україна
Що буде з гривнею у 2026 році, і як війна впливатиме на курс – прогноз економіста Андрія Новака

Що буде з гривнею у 2026 році, і як війна впливатиме на курс – прогноз економіста Андрія Новака

15:00Інтерв'ю
Росія готує новий масований удар по Україні: в Укренерго назвали терміни

Росія готує новий масований удар по Україні: в Укренерго назвали терміни

14:45Україна
Популярна ведуча вперше розповіла про службу чоловіка-військового

Популярна ведуча вперше розповіла про службу чоловіка-військового

Порошенко разом з росіянами підривають довіру до всього волонтерського руху - Притула

Порошенко разом з росіянами підривають довіру до всього волонтерського руху - Притула

Графіки відключень на 26 грудня: як вимикатимуть світло в Україні в п'ятницю

Графіки відключень на 26 грудня: як вимикатимуть світло в Україні в п'ятницю

"Відкрив мені любов": Денисенко зробила відверте зізнання про партнера на "Танцях"

"Відкрив мені любов": Денисенко зробила відверте зізнання про партнера на "Танцях"

Божественна душа: люди, що народилися в ці місяці, пов'язані з вищими силами

Божественна душа: люди, що народилися в ці місяці, пов'язані з вищими силами

