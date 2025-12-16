В Україні може з’явитися новий податок – що відомо

Україна шукає шляхи швидкого залучення коштів у складних умовах, одночасно готуючи інструменти, які стануть основою для відновлення в майбутньому.

https://glavred.net/economics/v-ukraine-mozhet-poyavitsya-novyy-nalog-o-chem-idet-rech-10724681.html Посилання скопійоване

Під час війни новий податок не запроваджуватимуть / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, kmu.gov.ua

Коротко:

Уряд працює над створенням Фонду відбудови

Окремий податок можливий лише після війни

Кошти планують залучати від міжнародних партнерів

Після завершення війни в Україні можуть запровадити окремий податок, кошти з якого спрямують на післявоєнну відбудову країни. Водночас до закінчення бойових дій введення такого податку не передбачається. Про це заявила заступниця міністра розвитку громад та територій Олена Шкрум в інтерв’ю Forbes Ukraine.

Створення Фонду відбудови

За її словами, уряд уже працює над створенням окремого Фонду відбудови, який має стати інструментом акумулювання коштів для відновлення країни."Працюємо над окремим фондом відбудови", — наголосила Шкрум. відео дня

Чому кредити є необхідністю

Вона пояснила, що це вимушений крок, оскільки міжнародні фінансові інституції не пристосовані до роботи з країнами, які перебувають у стані війни.

"Жоден міжнародний банк у світі не був створений для відбудови країни під час війни", — зазначила посадовиця, додавши, що більшість таких установ мають складні бюрократичні процедури та жорсткі вимоги щодо державних гарантій.

Обмежена частка грантів

За словами Шкрум, Україна змушена активно залучати кредити, адже частка грантів у загальному обсязі допомоги становить лише 5–10%.

"Гранти – це приблизно 5–10%. І це проблема, бо кредити доведеться повертати нашим дітям. Це неправильно", — сказала вона.

У перспективі Фонд відбудови може наповнюватися коштами від спеціального податку за прикладом Японії. Водночас заступниця міністра підкреслила, що до завершення війни запровадження окремого податку не розглядається.

Утім, голова фінансового комітету Ради Данило Гетманцев запевнив:

"В жодному випадку ми не розглядаємо додаткові податки на відновлення. Джерелами відновлення мають бути кошти від детінізації, залучені кошти партнерів, зовнішні та внутрішні інвестиції, а також репарації від Росії".

Пізніше Шкрум підтвердила на Facebook, що нових податків вводити не планують:

"Ніякого податку на відбудову не буде і не може бути. Це аксіома. Усі наші податки зараз йдуть на оборону та безпеку країни"."Мінрозвитку дійсно працює над пошуком різних джерел для фінансування відбудови. Насамперед – це кошти донорів".

Головне завдання уряду

Основним завданням на цьому етапі вона назвала створення дієвого механізму роботи фонду — запуск інституції та початок залучення внесків міжнародних партнерів.

"Головне – щоб фонд запрацював", — підсумувала Шкрум.

Економіка - новини за темою

Як писав Главред раніше,Україна попередньо погодилася на нові вимоги Міжнародного валютного фонду, необхідні для отримання чергового кредитного траншу. Про це Bloomberg повідомляє з посиланням на власні джерела.

Крім того, в Україні можуть зрости зарплати вчителів. Мінімальний оклад може збільшитися до 21 тисячі гривень. Про це заявив голова фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев.

Нагадаємо, що президент Володимир Зеленський 10 грудня підписав закон про державний бюджет на 2026 рік Про це свідчить картка законопроєкту на сайті Верховної Ради України.

Читайте також:

Про джерело: "Forbes Ukraine" "Forbes Україна" — це українська версія міжнародного журналу Forbes, що виходить з березня 2011 року. З серпня 2016 року до травня 2020 року журнал не випускався, окрім одного номеру в січні 2017 року. Від червня 2020 року його вихід було відновлено.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред