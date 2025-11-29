Рус
Три та вісім років: Остапу Ступці оголосили вирок за "п'яну" ДТП

Христина Трохимчук
29 листопада 2025, 15:40
Актор вчинив ДТП у нетверезому стані в 2023 році.
Остап Ступка
Остап Ступка отримав вирок / колаж: Главред, фото: instagram.com, Остап Ступка

Українському актору Остапу Ступці, який спричинив ДТП у нетверезому стані, не змінили вирок попри апеляцію. Як повідомляє Главком із посиланням на матеріали судової справи, зірці доведеться відбувати покарання.

Дорожньо-транспортна пригода за участі Ступки сталася 4 квітня 2023 року в Голосіївському районі Києва. Того дня актор виїхав на зустрічну смугу та здійснив наїзд на припаркований Mitsubishi. Унаслідок інциденту травмувався чоловік, який перебував у легковику. Під час затримання правоохоронці з’ясували, що в крові Остапа було 1,62 проміле алкоголю.

Три та вісім років: Остапу Ступці оголосили вирок за 'п'яну' ДТП
Остап Ступка - ДТП / Скриншот YouTube

За свої дії актор отримав покарання у вигляді 3 років обмеження волі та позбавлення права керувати транспортними засобами на вісім років. Захист Ступки просив пом’якшити вирок (замінити обмеження волі на штраф у 170 тис. гривень, а також скоротити термін заборони керування авто до 5 років), тому звернувся до Київського апеляційного суду, однак вирок залишили без змін. Адвокати наполягали, що актор визнав провину та оплатив лікування постраждалого, проте їхні доводи не вплинули на рішення.

"На переконання колегії суддів, суд першої інстанції при вирішенні питання щодо призначення покарання обвинуваченому дотримався вищевказаних вимог закону", — йдеться в ухвалі суду.

Три та вісім років: Остапу Ступці оголосили вирок за 'п'яну' ДТП
Остап Ступка буде відбувати покарання / фото: instagram.com, Остап Ступка

Ухвала Київського апеляційного суду у справі Ступки набрала чинності, а термін покарання актора розпочнеться з моменту його прибуття до виправного центру.

Остап Ступка
Остап Ступка / інфографіка: Главред

Про персону: Остап Ступка

Остап Ступка - український актор театру і кіно, телеведучий. Народний артист України (2009). Син народного артиста СРСР Богдана Ступки, повідомляє "Вікіпедія".

