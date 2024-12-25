Що чекає на українську економіку у 2025 році: що може змінити Трамп

Чи скоротить Трамп допомогу Україні / колаж: Главред, фото: 22 окрема механізована бригада, Facebook

Головні тези Загороднього:

Чи скоротиться допомога США у 2025 році

Трамп може виділити 5% від ВВП на підтримку України

Яка економічна ситуація буде в Україні у 2025 році

Політичний та економічний експерт Тарас Загородній поділився з Главредом прогнозами на наступний рік і розповів, що чекає на українську економіку наступного року, якщо допомога від США, як військова, так і економічна, зменшиться.

Загородній вважає, що військова допомога Україні не зменшиться, вона буде зосереджена на Європі. США робитимуть усе, щоб європейці забезпечували фінансування війни в Україні.

відео дня

"Оскільки вже лунають заяви про те, що Трамп вимагає від Європи виділити 5% від їхнього ВВП на підтримку України, щоб США не витрачали кошти на оборону. У результаті фінансові зобов'язання можуть частково лягти на Європу, але фінансування армії, оборонних закупівель, зокрема американського озброєння, найімовірніше, триватиме", - додав експерт.

Що відомо про політику Трампа / Інфографіка: Главред

Також Загородній не вважає, що економіка в Україні сильно змінюватиметься.

"Не думаю, що в економічному плані ситуація в Україні сильно змінюватиметься - загалом вона залишиться приблизно такою самою, як зараз. Курс долара і ціни будуть у межах поточних значень - я не вірю в сценарій апокаліпсису", - додав він.

Військова допомога - останні новини

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, що Дональд Трамп хоче примусити Україну укласти мир з Росією. Європейські союзники та Україна наближаються до критичних тижнів перед інавгурацією Дональда Трампа, коли на кону стоять суверенітет України та безпека Європи.

Реклама

Стало відомо, що Трамп чекає зустрічі з Путіним, щоб "закінчити війну" в Україні. Натомість Путін заявляв, що чотири роки не спілкувався з Трампом, готовий до контактів і зустрічі з ним, але не знає, коли це може статися - дізнайтесь деталі у матерілі.

Трамп може скасувати дозвіл США на далекобійні удари по Росії. Новообраний президент вважає, що також додав, що це рішення нібито втягнуло КНДР у війну проти України, зокрема північнокорейських солдатів.

Хто такий Тарас Загородній Тарас Загородній - політтехнолог і експерт. Понад двадцять років займається політичним консалтингом, брав участь у виборчих кампаніях в якості політтехнолога, веде блоги в українських ЗМІ. Також його запрошують на політичні ток-шоу в якості експерта.

Більше цікавих новин:

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред