Читати російською
  1. Новини
  3. Ексклюзиви

Що чекає на українську економіку у 2025 році: що може змінити Трамп

Юлія Закрепа
25 грудня 2024, 17:54
88
Фінансові зобов'язання, які можуть стосуватись України, можуть частково лягти на Європу.
Реклама
Що чекає на українську економіку у 2025 році: що може змінити Трамп
Чи скоротить Трамп допомогу Україні / колаж: Главред, фото: 22 окрема механізована бригада, Facebook

Головні тези Загороднього:

  • Чи скоротиться допомога США у 2025 році
  • Трамп може виділити 5% від ВВП на підтримку України
  • Яка економічна ситуація буде в Україні у 2025 році

Політичний та економічний експерт Тарас Загородній поділився з Главредом прогнозами на наступний рік і розповів, що чекає на українську економіку наступного року, якщо допомога від США, як військова, так і економічна, зменшиться.

Загородній вважає, що військова допомога Україні не зменшиться, вона буде зосереджена на Європі. США робитимуть усе, щоб європейці забезпечували фінансування війни в Україні.

відео дня

"Оскільки вже лунають заяви про те, що Трамп вимагає від Європи виділити 5% від їхнього ВВП на підтримку України, щоб США не витрачали кошти на оборону. У результаті фінансові зобов'язання можуть частково лягти на Європу, але фінансування армії, оборонних закупівель, зокрема американського озброєння, найімовірніше, триватиме", - додав експерт.

Трамп инфографика
Що відомо про політику Трампа / Інфографіка: Главред

Також Загородній не вважає, що економіка в Україні сильно змінюватиметься.

"Не думаю, що в економічному плані ситуація в Україні сильно змінюватиметься - загалом вона залишиться приблизно такою самою, як зараз. Курс долара і ціни будуть у межах поточних значень - я не вірю в сценарій апокаліпсису", - додав він.

Військова допомога - останні новини

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, що Дональд Трамп хоче примусити Україну укласти мир з Росією. Європейські союзники та Україна наближаються до критичних тижнів перед інавгурацією Дональда Трампа, коли на кону стоять суверенітет України та безпека Європи.

Реклама

Стало відомо, що Трамп чекає зустрічі з Путіним, щоб "закінчити війну" в Україні. Натомість Путін заявляв, що чотири роки не спілкувався з Трампом, готовий до контактів і зустрічі з ним, але не знає, коли це може статися - дізнайтесь деталі у матерілі.

Трамп може скасувати дозвіл США на далекобійні удари по Росії. Новообраний президент вважає, що також додав, що це рішення нібито втягнуло КНДР у війну проти України, зокрема північнокорейських солдатів.

Хто такий Тарас Загородній

Тарас Загородній - політтехнолог і експерт. Понад двадцять років займається політичним консалтингом, брав участь у виборчих кампаніях в якості політтехнолога, веде блоги в українських ЗМІ. Також його запрошують на політичні ток-шоу в якості експерта.

Більше цікавих новин:

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні ЗСУ Тарас Загородній
Новини партнерів
Реклама
Ми використовуемо cookies
Прийняти
Які кольори не варто вдягати на Новий рік 2025У яких кольорах одягу зустрічати 2025 рікКому пощастить у 2025 роціЧому ми п'ємо шампанське на Новий рік
Новини КиєваТарифиПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізація
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад Росс
Що має бути на столі на Різдво 25 грудняКоли колядують, щедрують і посівають в УкраїніЯк сказати українською "Сочєльнік"Що символізують 12 страв українського Різдва
З днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочки
Розпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОБої в Курській областіКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКрим
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнес
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Райська страва на Новий рік 2025 - швидко і смачно"Олів'є" і поруч не стояло: новий рецепт шикарного салату "Віночок"Бомбічна картоплія на Новий рікШикарний рецепт м'яса на новорічний стіл
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Перевірити погоду
Про насРедакціяПолітика конфіденційностіРедакційна політикаПравила користування сайтомРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ.
Головна
Telegram
мова
Важливе