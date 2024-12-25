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Пугачова в прикольному светрі з донькою показалася під ялинкою

Олена Кюпелі
25 грудня 2024, 20:40оновлено 25 грудня, 21:54
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Максим Галкін показав щасливу дружину з донькою Лізою.
Максим Галкин, Алла Пугачева
Максим Галкін і Алла Пугачова підтримують Україну / колаж: Главред, фото: instagram.com/maxgalkinru/

Російський гуморист Максим Галкін, який публічно не підтримує військове вторгнення терористичної Росії в Україну і радує українців своїми постами, показав свою кохану дружину Аллу Пугачову під ялинкою.

На своїй сторінці в Instagram, Максим Галкін показав свою дружину в яскравому новорічному светрі, а також свою дочку Лізу. Обидві панянки позували в яскравих новорічних светрах і смішних шапках. На них також були вдягнені однакові штани і капці "в горошок".

Вони обидві посміхалися і всім своїм виглядом демонстрували радість і щастя від майбутнього свята.

відео дня

"Передноворічний настрій", - підписав пост Максим.

Чи варто говорити, що підписники гумориста оцінили фотографію і з радістю стали коментувати те, який чудовий вигляд мають "дівчатка" Максима Галкіна.

Новини шоу-бізнесу в Україні та в світі:

Як раніше писав Главред, напередодні Максим Галкін виклав пост, в якому написав: "Вітаю з Різдвом усіх, хто святкує сьогодні!". Він також написав рядки українською мовою, чим викликав радість і щастя українських підписників.

Раніше також Максим Галкін виступив на фестивалі латвійської співачки Лайми Вайкуле "Рандеву". Галкін ще раз показав своє ставлення до українців, виконавши пісню "Смерека". У мережі з'явилося відео виступу артиста і варто зазначити, що Галкін уже не вперше на концертах виконує пісні українською мовою.

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Хто така Алла Пугачова

Алла Пугачова - радянська і російська естрадна співачка, авторка пісень, режисерка-постановниця, музична продюсерка, кіноактриса; народна артистка СРСР (1991). Після кривавого вторгнення РФ в Україну покинула рідну країну разом зі своєю сім'єю. 18 вересня 2022 року у своєму інстаграмі Пугачова звернулася до Міністерства юстиції РФ із проханням занести її до списку "іноагентів". Її чоловіка Максима Галкіна вже внесла до цього списку російська влада через антивоєнну позицію.

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