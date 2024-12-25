Яніс Тімма понад тиждень пролежав у морзі - віддавати землі тіло екс-чоловіка Сєдокової не будуть

Тіло Яніса Тімми доправили до Латвії. Кремація спортсмена відбудеться 27 грудня в Ризі.

https://glavred.net/starnews/yanis-timma-bolshe-nedeli-prolezhal-v-morge-predavat-zemle-telo-eks-muzha-sedokovoy-ne-budut-10625111.html Посилання скопійоване

Тіло Яніса Тімми більше тижня пролежало в морзі / колаж: Главред, фото: instagram.com, Анна Сєдокова, Яніс Тімма

Ви дізнаєтеся:

Причина затримки транспортування тіла Яніса Тімми

Дата прощання з колишнім чоловіком Сєдокової

Тіло латвійського баскетболіста Яніса Тімми, який покінчив життя самогубством, вісім днів після смерті залишалося в морзі і тільки сьогодні, в середу, 25 грудня, його транспортували на батьківщину. Про це написала сестра спортсмена Лелде Жандецька в Instagram.

Причиною затримки з транспортуванням тіла стали бюрократичні процедури, з якими зіткнулася сім'я спортсмена. Мама Тімми, яка мала прилетіти з Латвії, не змогла швидко забрати тіло сина через складність оформлення документів, адже вона є іноземною громадянкою.

відео дня

За словами близьких друзів баскетболіста, оформлення всіх необхідних процедур зайняло більше часу, ніж очікувалося. Зокрема, потрібно було отримати висновок судмедексперта, що, ймовірно, ще не було готове.

"Яніс сьогодні прибув до Латвії. Дякую всім за підтримку. Прощання з ним відбудеться 27 грудня о 15:00 у Ризькому крематорії", - написала Жандецька.

Новини шоу-бізнесу в Україні та в світі:

Зазначимо, як повідомляв Главред, тіло Яніса Тімми було знайдено в Москві в ніч з 16 на 17 грудня. Незадовго до цього спортсмен офіційно розлучився з Анною Сєдоковою.

Стосунки зрадниці Анни Сєдокової та Яніса Тімми для співачки стали найтривалішими всупереч тому, що всі чотири роки разом пара бурхливо сварилася, мирилася, і нерідко розкривала надмірно особисті подробиці. Восени 2023 року в пресі з'явилися перші чутки про те, що Сєдокова і Тімма переживають не найкращі часи.

А також раніше Яніс Тімма зробив дивне зізнання про Анну Сєдокову. Виявляється, запроданка більше любить гроші, ніж своїх численних чоловіків.

Спершу повідомлялося, що витрати на перевезення тіла і похорон покриє сама Сєдокова. Однак пізніше в соцмережах команди Alikson Team, за яку грав Тімма, було опубліковано інформацію про те, що витрати на транспортування і похорон розділятиме клуб. Після цього друг Тімми, бізнесмен Мартіньш Лаува, заявив, що Сєдокова не брала участі в оплаті цих витрат.

Вас також може зацікавити:

Хто така Анна Сєдокова Анна Сєдокова - українська поп-співачка. Здобула популярність 2000 року, ставши ведучою ранкового шоу "Підйом". Вона потрапила у "ВІА Гру" 2002 року після рішення продюсерів розширити склад до тріо. Покинувши групу 2004 року, Сєдокова почала сольну кар'єру. Вона була одружена тричі і має трьох дітей від різних чоловіків. Сєдокова зрадницьки мовчить про війну в Україні, а також продовжує будувати свою кар'єру в терористичній Росії.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред