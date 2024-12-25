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Дрони СБУ атакували один з найбільших полігонів РФ: що вдалося уразити - ЗМІ

Анна Косик
25 грудня 2024, 15:11
1543
Удар спричинив серйозні логістичні проблеми для окупантів.
Боеприпаси, взрыв
Склад РФ внаслідок атаки знищено повністю / Колаж: Главред, фото: president.gov.ua, скріншот з відео

Головне:

  • Вибухи пролунали у Ростовській області РФ
  • У ворога виникли складнощі з логістикою

Днями у Новочеркаську, що знаходиться у Ростовській області країни-агресора Росії, пролунав потужний вибух. Про це повідомили джерела в спецслужбах "РБК-Україна".

Як з'ясувалося, дрони СБУ атакували склад боєприпасів на одному з найбільших полігонів в РФ біля зазначеного населеного пункту, там відбулася детонація боєприпасів.

відео дня

Джерела повідомляють, що ворожий склад на полігоні "Кадамовський" повністю знищено. Важливо, що саме його ворожа армія використовувала для забезпечення свого угруповання на Краматорському напрямку.

Скрин из тг
Скріншот з телеграм-каналу Главред

Дивіться відео вибуху на полігоні біля Новочеркаська:

Через це в армії РФ виникли значні логістичні труднощі, що послаблюють можливості противника у веденні бойових дій.

"СБУ продовжує активно демілітаризовувати російський тил, з якого надходить озброєння на лінію фронту. Дронові санкції для російської армії триватимуть і надалі", - повідомило джерело.

Успішні ураження СБУ об'єктів на території РФ

Нагадаємо, Главред писав, що українські спецслужби підтвердили удар по вибуховому заводі у місті Дзержинськ Нижньогородської області наприкінці жовтня. Завод є складовою російського ВПК та перебуває під санкціями країн ЄС і США.

Напередодні дрони СБУ, а також ССО та інших Сил оборони атакували склади з КАБами, стоянки літаків СУ-35 і СУ-34, а також місця зберігання авіаційного пального на території аеродрому "Борісоглєбськ" у Воронезькій області РФ.

Дрони СБУ атакували один з найбільших полігонів РФ: що вдалося уразити - ЗМІ
КАБ / Інфографіка: Главред

Раніше також дрони Служби безпеки України завдали ударів по складу з боєприпасами і ракетами у Тверській області, а також атакували аеродром країни-агресора РФ "Шайковка".

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Служба безпеки України (СБУ; укр. Служба безпеки України, СБУ) - правоохоронний орган спеціального призначення, що забезпечує державну безпеку України. Підпорядкована Президенту України, повідомляє "Вікіпедія".

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СБУ Ростовська область дрони Новочеркасск склад боєприпасів атака дронів
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