Сєдокова не змогла самостійно впоратися з потрясінням через смерть Яніса Тімми.

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Анна Сєдокова після самогубства Яніса Тімми повернулася до фанатів / колаж: Главред, фото: instagram.com/annasedokova

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Яніс Тімма наклав на себе руки через тиждень після розлучення з Анною Сєдоковою

У співачки стався нервовий зрив, і вона майже на два тижні зникла з інформаційного простору

У свій День народження співачка Анна Сєдокова дізналася страшну новину - латвійський баскетболіст Яніс Тімма, з яким вона розлучилася за тиждень до цього, в ніч на 17 грудня наклав на себе руки. Замість передсмертної записки він залишив фото колишньої дружини та прохання зателефонувати їй.

Після цього і сама Сєдокова потрапила в лікарню за рекомендацією невролога. У артистки стався важкий нервовий зрив.

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Відтоді вона перестала з'являтися в соціальних мережах, і коментарі до своїх останніх постів закрила, побоюючись лавини гейту на свою адресу - багато хто звинувачує в смерті Тімми саме її. РосЗМІ повідомляють, що Анна досі перебуває в медичному закладі під наглядом медиків.

Однак справи її, вочевидь, йдуть на поправку: публічних заяв Сєдокова поки що не робила, але зайнялася змінами у своєму блозі в Instagram. Так співачка змінила фото профілю на картинку дверей із замковою щілиною у вигляді серця, а в описі залишила пафосну фразу: "Ви знаєте моє ім'я. Але не мою історію".

Анна Сєдокова після самогубства Яніса Тімми повернулася до фанатів / instagram.com/annasedokova

Смерть Яніса Тімми - останні новини:

Раніше Главред розповідав, що восени 2024 року, після 4 років в офіційному шлюбі, Анна Сєдокова подала на розлучення з покійним баскетболістом. Їхній шлюб офіційно завершився за тиждень до самогубства Яніса Тімми.

Також стало відомо, що Анна Сєдокова потрапила до лікарні з нервовим зривом після того, як дізналася про смерть колишнього коханого. Співачка показала, як лежить у сльозах під крапельницями.

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Хто така Анна Сєдокова Анна Сєдокова - українська поп-співачка. Здобула популярність 2000 року, ставши ведучою ранкового шоу "Підйом". Вона потрапила у "ВІА Гру" 2002 року після рішення продюсерів розширити склад до тріо. Покинувши гурт в 2004 році, Сєдокова почала сольну кар'єру. Вона була одружена тричі і має трьох дітей від різних чоловіків. Сєдокова зрадницьки мовчить про війну в Україні, а також продовжує будувати свою кар'єру в терористичній Росії.

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