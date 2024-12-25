Загроза оточення Покровська: ЗСУ розповіли, як змінилася ситуація

Окупаційні війська намагаються прорватися до міста через лівий та правий фланги.

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Окупаційні війська РФ не мають успіхів на шляху до Покровська / Колаж: Главред, фото: Генштаб ЗСУ, скрін з DeepState

Що повідомили в ЗСУ:

Окупанти хочуть оточити ЗСУ в Покровську

Околиці та саме місто залишаються без ворожих військ

Армія РФ має перевагу у живій силі

Війська країни-агресорки Росії намагаються прорватися у Покровськ, що у Донецькій області з метою оточення угруповання ЗСУ там. Про це в етері телемарафону заявив речник оперативно-стратегічного угруповування військ "Хортиця" Віктор Трегубов.

На Покровському напрямку РФ зосередила три російські загальновійськові армії, але попри постійні атаки ворожих військ немає ні безпосередньо у місті, ні на його околицях.

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"Напрямок залишається одним з найгарячіших. Ворожих ДРГ теж поки що немає в місті. Ворог намагається просунутися на максимальну відстань від околиць Покровська та прорватися через лівий й правий фланги Сил оборони для того, щоб здійснити охоплення самого міста", - заявив Трегубов.

Покровськ / Інфографіка: Главред

В ОСУВ "Хортиця" додали, що наразі біля Покровська зосереджено велику кількість живої сили, яка переважає сили України. Через це бої мають дуже жорсткий характер.

Наступ РФ на Донеччині - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин повідомив, що українським військам вдалося відкинути російських окупантів у районі села Піщане Покровського району. У самому Покровську ворожих ДРГ немає.

Раніше також в ЗСУ повідомляли, що російська окупаційна армія продовжує рухатися на Покровському напрямку. Дуже скоро в місті почнуться бої.

Напередодні українські військові попереджали, що російські окупанти намагаються захопити Покровськ і накопичують свої сили на цьому напрямку. Наступний тиждень стане переломним.

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Що відомо про ОСУВ "Хортиця"? Оперативно-стратегічне угруповання військ "Хортиця" (ОСУВ "Хортиця"), також відоме як Угруповання Об'єднаних сил та Східне угруповання військ — об'єднання Збройних сил України. Створене під час відбиття російської збройної агресії у 2022 році. Діє у Східний операційній зоні, відповідає за східну ділянку лінії бойового зіткнення (Харківський, Ізюмський, Лиманський, Лисичанський, Курахівський, Куп'янський, Бахмутський, Авдіївський та Вугледарський напрямки). Станом на літо 2023 року на півночі межує з ОСУВ "Північ", на півдні — з ОСУВ "Таврія", пише Вікіпедія.

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