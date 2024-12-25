"Я що, слинявчик": дочка Кіркорова розповіла, як її карає татко-Філіп

Дочка Кіркорова скоро наздожене свого батька-путініста за кількістю скандалів.

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Діти Філіпа Кіркорова ніяк не осядуть в одній школі/ колаж: Главред, фото: facebook.com/p/Philipp-Kirkorov-100044260682422

Коротко:

Дочка Кіркорова буває покарана

Що планує путініст на майбутнє дітей

Російський співак Філіп Кіркоров, який у захваті від терористичного вторгнення РФ в Україну і їздив розважати окупантів на незаконно окупований Донбас, виявляється, інколи проводить час зі своїми дітьми і навіть карає їх.

Як пише пропагандистське видання 7Дней, Кіркоров особливо суворий зі своєю донькою Аллою-Вікторією, яка вже сама має пристойну історію скандалів і потраплянь у ЗМІ.

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Як розповіла вона пропагандистам, Кіркоров іноді буває суворий зі своїми дітьми і навіть може позбавити їх гаджетів, щоб ті не проводили багато часу у віртуальному світі.

Кіркоров також вважає, що він "не слюнявчик" і не повинен забезпечувати своїх дітей після 18 років. "Нічого! Самі зароблять собі на будинок. Нічого не буду купувати. Самі повинні себе забезпечувати. Я що, слинявчик такий по життю? Ні, я їм дав життя. Далі я їм зобов'язаний дати навчання, знання. Хоч би як вони хотіли чи не хотіли - поки вони цього не розуміють. Потім скажуть спасибі", - упевнений путініст.

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Зазначимо, як повідомляв Главред, Філіп Кіркоров отримав заборону на в'їзд до деяких країн, оскільки він захоплюється політикою Кремля. Путініст не зможе відвідувати Молдову, а також Литву, оскільки він "несе загрозу нацбезпеці держави, пропагує російські наративи і дає концерти в незаконно окупованому Криму, заперечуючи територіальну цілісність України".

А також нещодавно Філіп Кіркоров звернувся до батьків на честь річниці їхнього весілля. І стало відомо, що у свідоцтві про укладення шлюбу батьків артиста написане прізвище Крикорян, тож Кіркоров - це не справжнє прізвище путініста.

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Хто такий Філіп Кіркоров? Філіп Кіркоров - радянський і російський естрадний співак, Народний артист РФ (2008). У 2008 році також отримав звання Народного артиста в Україні, але у 2023 формально був його позбавлений через підтримку російської агресії. Учасник безлічі скандалів, зокрема й "голої" вечірки Анастасії Івлєєвої в грудні 2023 року, яка спричинила хвилю "скасування" популярних артистів у країні-окупанті.

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