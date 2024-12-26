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Країна під атакою затяжної магнітної бурі: коли закінчиться сильний шторм

Ангеліна Підвисоцька
26 грудня 2024, 05:30
367
Потужність магнітної бурі кілька разів збільшувалася до майже 7-ми балів.
магнітна буря
Україна під атакою дуже затяжної магнітної бурі / ілюстрація: штучний інтелект (ChatGPT)

Що дізнаєтеся:

  • Як магнітна буря впливає на людину
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  • Коли закінчиться магнітна буря

В Україні сильно затягується магнітна буря. Про це повідомляє meteoagent.

Спочатку буря увірвалася в країну 11 грудня з потужністю 3 бали. Магнітна буря раптово почала посилюватися 14 грудня. Тоді вона зросла до майже 6-ти балів. На такому рівні магнітна буря протрималася цілих 5 днів. Очікувалося, що вона піде на спад.

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19 грудня магнітна буря стала ще сильнішою. Її потужність збільшилася майже до 7-ми балів. Потужність магнітної бурі пішла на спад лише 21 грудня. Вона зупинилася на рівні п'яти балів. Однак 23 грудня потужність бурі знову зросла до 6-ти балів, після чого почала знижуватися.

Очікується, що до 26 грудня включно магнітна буря втримається на позначці 5 балів, після чого опуститься до 4-х і далі продовжить іти на спад.

магнітна буря
Україна під атакою дуже затяжної магнітної бурі / фото: meteoagent

За даними meteoprog, за останні 24 години відбулося 10 спалахів класу С і М. Повідомляється, що 26 грудня можуть статися на Сонці нові спалахи класу М. Їхня ймовірність становить 75%. Імовірність спалахів класу Х становить 10%. Повідомляється, що зараз на Сонці помічено 113 сонячних плям.

Країна під атакою затяжної магнітної бурі: коли закінчиться сильний шторм
Як магнітна буря впливає на людину / Інфографіка Главред

Що відбувається з людиною під час магнітної бурі

Під час магнітних бур у людей можуть виникати такі негативні симптоми:

  • головний біль,
  • запаморочення,
  • нудота,
  • біль у серці,
  • слабкість і сонливість,
  • біль у спині та суглобах,
  • підвищений тиск,
  • загострення хронічних захворювань.

Що робити під час магнітної бурі

Як повідомляє Главред, щоб звести до мінімуму негативний вплив бурі, дотримуйтеся правил здорового способу життя під час бурі та за кілька днів до неї.

Обмежте вживання жирної, смаженої, гострої та борошняної їжі. Їжте більше сезонних фруктів і горіхів, риби, горіхів.

Відмовтеся від кави, алкоголю та сигарет. Шкідливі напої замініть трав'яним чаєм. Частіше бувайте на свіжому повітрі та більше ходіть пішки. Регулярно провітрюйте кімнату.

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Що таке магнітна буря?

Магнітна буря - це збурення геомагнітного поля, яке може тривати від кількох годин до кількох діб. Вони спричиняються збуреними потоками сонячного вітру, які надходять у магнітосферу Землі та взаємодіють із нею. Ці геомагнітні бурі можуть впливати на техніку і навіть людський організм. Вони можуть спричинити порушення або поломки в апаратурі космічних апаратів, вивести з ладу електронну техніку на Землі.

Що стосується впливу магнітних бур на людський організм, то однозначної відповіді на це питання немає. Однак багато хто зазначає, що під час геомагнітного шторму в них погіршується самопочуття. Про це повідомляє Вікіпедія.

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