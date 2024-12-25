"Немає нічого, що тобі не підкориться": Сєдокова в "нападі" кохання звернулася до покійного чоловіка

Тепер зрадниця Сєдокова звертається до колишнього чоловіка і каже, що "немає нічого, що йому не підкориться".

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Анна Сєдокова стала причиною самогубства Яніса Тімми / колаж: Главред, фото: instagram.com/annasedokova

Коротко:

Седакова каже, що спілкується з матір'ю спортсмена

Вона звернулася до покійного чоловіка

"Багатостраждальна" зрадниця Сєдокова, колишній чоловік якої Яніс Тімма наклав на себе руки в день її народження, викотила дивний пост.

На своїй сторінці в Instagram, Сєдакова, яка одразу після самогубства Яніса Тімми говорила, що "живе в пеклі", тепер каже, що "вічно любитиме" покійного спортсмена.

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Анна Сєдакова заговорила про кохання до колишнього чоловіка / Скриншот Instagram/annasedokova

Седакова у своєму дописі написала, що вона все ще в лікарні й у неї "не виходить жити, як раніше".

Потім вона додала, що все, що відбувається, здається їй "дурним жартом" і вона щиро здивована, що більше не побачить свого покійного колишнього чоловіка.

Вона також раптово звернулася до покійного Яніса: "Пам'ятай, герой, немає нічого, що тобі не підкориться". "І хоча ти покинув нас, я буду любити тебе вічно - на землі і на небі", - заявила Седакова, після розповідей про "життя в пеклі".

Зазначимо, що раніше Главред писав про те, що Сєдокова не стала оплачувати похорон і транспортування тіла колишнього чоловіка на батьківщину, незважаючи на гучні заяви.

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Зазначимо, стосунки зрадниці Анни Сєдокової та Яніса Тімми для співачки стали найтривалішими всуперечтому, що всі чотири роки разом пара бурхливо сварилася, мирилася, і нерідко розкривала надмірно особисті подробиці. Восени 2023 року в пресі з'явилися перші чутки про те, що Сєдокова і Тімма переживають не найкращі часи.

А також раніше Яніс Тімма зробив дивне зізнання про Анну Сєдокову. Виявляється, запроданка більше любить гроші, ніж своїх численних чоловіків.

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Хто така Анна Сєдокова Анна Сєдокова - українська поп-співачка. Здобула популярність 2000 року, ставши ведучою ранкового шоу "Підйом". Вона потрапила у "ВІА Гру" 2002 року після рішення продюсерів розширити склад до тріо. Покинувши групу 2004 року, Сєдокова почала сольну кар'єру. Вона була одружена тричі і має трьох дітей від різних чоловіків. Сєдокова зрадницьки мовчить про війну в Україні, а також продовжує будувати свою кар'єру в терористичній Росії.

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