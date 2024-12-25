"Немає нічого, що тобі не підкориться": Сєдокова в "нападі" кохання звернулася до покійного чоловіка

Коротко:
- Седакова каже, що спілкується з матір'ю спортсмена
- Вона звернулася до покійного чоловіка
"Багатостраждальна" зрадниця Сєдокова, колишній чоловік якої Яніс Тімма наклав на себе руки в день її народження, викотила дивний пост.
На своїй сторінці в Instagram, Сєдакова, яка одразу після самогубства Яніса Тімми говорила, що "живе в пеклі", тепер каже, що "вічно любитиме" покійного спортсмена.
Седакова у своєму дописі написала, що вона все ще в лікарні й у неї "не виходить жити, як раніше".
Потім вона додала, що все, що відбувається, здається їй "дурним жартом" і вона щиро здивована, що більше не побачить свого покійного колишнього чоловіка.
Вона також раптово звернулася до покійного Яніса: "Пам'ятай, герой, немає нічого, що тобі не підкориться". "І хоча ти покинув нас, я буду любити тебе вічно - на землі і на небі", - заявила Седакова, після розповідей про "життя в пеклі".
Зазначимо, що раніше Главред писав про те, що Сєдокова не стала оплачувати похорон і транспортування тіла колишнього чоловіка на батьківщину, незважаючи на гучні заяви.
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Зазначимо, стосунки зрадниці Анни Сєдокової та Яніса Тімми для співачки стали найтривалішими всуперечтому, що всі чотири роки разом пара бурхливо сварилася, мирилася, і нерідко розкривала надмірно особисті подробиці. Восени 2023 року в пресі з'явилися перші чутки про те, що Сєдокова і Тімма переживають не найкращі часи.
А також раніше Яніс Тімма зробив дивне зізнання про Анну Сєдокову. Виявляється, запроданка більше любить гроші, ніж своїх численних чоловіків.
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Хто така Анна Сєдокова
Анна Сєдокова - українська поп-співачка. Здобула популярність 2000 року, ставши ведучою ранкового шоу "Підйом". Вона потрапила у "ВІА Гру" 2002 року після рішення продюсерів розширити склад до тріо. Покинувши групу 2004 року, Сєдокова почала сольну кар'єру. Вона була одружена тричі і має трьох дітей від різних чоловіків.
Сєдокова зрадницьки мовчить про війну в Україні, а також продовжує будувати свою кар'єру в терористичній Росії.
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