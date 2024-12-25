Україну атакує похолодання: у яких регіонах буде сніг, а де литиме дощ

Синоптики попереджають про те, що 26 грудня очікується туман та ожеледиця.

https://glavred.net/synoptic/ukrainu-atakuet-poholodanie-v-kakih-regionah-budet-sneg-a-gde-budet-lit-dozhd-10625135.html Посилання скопійоване

Прогноз погоди в Україні на 26 грудня / фото: Главред

Ви дізнаєтеся:

Коли в Україну прийде похолодання

Де температура повітря впаде до -6 градусів

Де синоптики прогнозують дощ та сніг

Погода в Україні 26 грудня буде холоднішою. Очікується ожеледиця, туман, сніг та дощ. Про це повідомляє Укргідрометцентр. Синоптик Наталка Діденко попереджає про те, що на Новий рік погода в Україні не зазнає особливих змін.

Хто така Наталка Діденко / Інфографіка: Главред

Хто така Наталія Діденко Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія. відео дня

Прогноз погоди в Україні на 26 грудня / фото: ventusky

Погода 26 грудня

В Україні 26 грудня буде хмарно. У цей день дощ та мокрий сніг очікують у південних та південно-східних областях. У цей день очікується ожеледиця та туман на території західних областей. Вітер буде північно-східний зі швидкістю 5-10 м/с. На півдні очікуються сильні пориви вітру - 15-20 м/с.

"Температура вночі та вдень від 2° морозу до 3° тепла (вночі у західних та північних областях 0-5° морозу, вдень в Криму 1-6° тепла); в Карпатах вночі 5-10°, вдень 1-6° морозу", - йдеться у повідомленні.

В Україні вдарить -6

За даними meteoprog, 26 грудня в Україні буде холодніше. Найтепліше буде у Херсонській та Одеській областях. Там температура повітря підвищиться до +2...+6 градусів. Найнижча температура буде у Львівській області. Там температура повітря опуститься до -6...+1 градуса.

Прогноз погоди в Україні на 26 грудня / фото: meteoprog

Погода 26 грудня у Києві

У Києві 26 грудня буде хмарно. Синоптики в цей день опадів не прогнозують. Вітер в цей день буде північно-східний зі швидкістю 5-10 м/с.

"Температура вночі 0-5° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла; у Києві вночі 1-3° морозу, вдень близько 0°", - повідомляє Укргідрометцентр.

Прогноз погоди в Україні на 26 грудня / фото: meteoprog

Прогноз погоди - останні новини

Нагадаємо, як раніше повідомив Главред, що синоптики попередили про те, що на Різдво в Україну прийде антициклон "Гюнтер". У зоні його впливу істотних опадів не передбачається. Температура повітря в більшості регіонів Європи виявиться вищою за середні багаторічні показники.

Стало відомо, якою буде погода в останній тиждень 2024 року. Найнестійкіша погода очікується на Півдні України - тут пройдуть помірні, а часом значні опади в супроводі сильного вітру. На решті частини території країни в окремі дні випаде мокрий сніг.

Синоптики повідомили, де в Україні потеплішає до +10. Погода в Україні найближчими днями покращиться - опади майже припиняться, вітер ослабне. Такий прогноз погоди озвучила речниця Українського гідрометцентру Наталія Птуха.

Більше цікавих новин:

Що таке Укргідрометцентр? Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред