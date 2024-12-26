'Цього недостатньо': Жорін різко прокоментував тему демобілізації

В ЗСУ є пріоритетніші питання щодо особового складу, ніж демобілізаційні процеси.

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Питання ротацій і відновлення потребують адекватного формату / Колаж: Главред, фото: t.me/V_Zelenskiy_official, скріншот

Що сказав Жорін:

Потрібно припинити маніпуляції на тему демобілізації

Ніхто не знає, коли закінчиться війна

Усі підрозділи на ЛБЗ мали б виводити на відновлення

Серед чиновників і журналістів протягом останнього року особливо активно обговорюється питання демобілізації українських військовослужбовців. Щодо цього висловився заступник командира 3-ї окремої штурмової бригади Максим Жорін.

Як він написав у Telegram, тему демобілізації не можна використовувати як привід для популістичних заяв чи піару і будь-які маніпуляції потрібно припинити.

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"Всі хочуть знати, коли буде демобілізація. Але, на жаль, ніхто не знає, коли закінчиться війна. Настільки масштабні бойові дії, наступ рф абсолютно по всім напрямкам, плюс провалена з 2022 року мобілізація не дають зараз можливості встановити конкретні строки служби. Тому для початку треба вирішити питання ротацій та відновлення підрозділів", - наголосив він.

Мобілізація / Інфографіка: Главред

Жорін зауважив, що адекватна ротація військових не полягає в тому, шоб номінально покладати на військові частини обов'язок давати відпустки. Особливо коли ЗСУ опинилися в умовах нестачі людей.

"Цього недостатньо, і така схема актуальна для мирного часу. На сьогоднішній день всі підрозділи, які знаходяться на ЛБЗ, за всіма показниками мали би вийти на відновлення. Натомість цей процес відбувається тільки у вигляді перекидання підрозділів на більш "легкий" напрямок", - додав він.

Військовий підсумував, що питання ротацій та відновлення потребує серйозного залучення у проблему та пошуку адекватного формату, але аж ніяк не ухвалення нереальних для реалізації правил.

Демобілізація в Україні - що відомо

Нагадаємо, у ЗМІ з'явилася інформація, що Міністерство оборони України планує до грудня цього року закінчити роботу над законопроєктом про демобілізацію.

Але згодом, як писав Главред, Міністерство оборони України нібито просило Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони і розвідки відкласти підготовку законопроєкту про умови демобілізації під час воєнного стану.

Напередодні член оборонного комітету Верховної Ради, нардеп "Слуги народу" Федір Веніславський заявив, що у короткостроковій перспективі - протягом наступних півроку - рано говорити, що законопроєкт про демобілізацію з'явиться у Верховній Раді й буде ухвалено.

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Хто такий Максим Жорін Заступник командира 3-ї ОШБр, командир полку "Азов" (2016-2017), майор ЗСУ, начальник Центрального штабу Національного Корпусу. З першого дня повномасштабної агресії РФ проти України, 24 лютого 2022 р., взяв участь у формуванні Київського добровольчого загону ТрО "Азов — Київ", який у березні розширився до батальйону ТрО "Азов — Київ", а згодом - окремого полку спеціального призначення ЗСУ, який пізніше перейшов до лав ССО.

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