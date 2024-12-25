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Вийшла на зв'язок, але мовчання не порушила: Софія Ротару повернулася в Мережу

Анна Підгорна
25 грудня 2024, 20:09
42
Софія Михайлівна вперше за довгий час залишила шанувальникам послання.
Софія Ротару
Софія Ротару новини - Софія Ротару звернулася до шанувальників / колаж: Главред, фото: facebook.com/sofiarotaru.official

Стисло:

  • Два місяці Софія Ротару "ховалася" від підписників
  • На Різдво співачка залишила привітання

Українська співачка Софія Ротару востаннє виходила на зв'язок із прихильниками в жовтні - тоді вона відвідала могилу чоловіка на Байковому кладовищі в річницю його смерті. Відтоді артистка перестала з'являтися в соціальних мережах.

Своє мовчання Софія Михайлівна перервала лише на Різдво. У своєму блозі в Instagram вона залишила для шанувальників послання.

відео дня

Співачка не змогла обійти увагою свято народження Христового. У властивій їй з початку повномасштабної війни лаконічній манері, вона привітала підписників.

Ротару опублікувала анімовану листівку. На ній зображено немовля Ісуса у яслах в оточенні білих ягнят. На нього падає божественне світло від першої зірки.

листівка від Софії Ротару
Софія Ротару новини - Софія Ротару звернулася до шанувальників / instagram.com/sofiarotaru.official

Українські зірки шоу-бізнесу - останні новини:

Раніше Главред розповідав, що Олена Тополя (в минулому - співачка Alyosha) схудла на 10 кг. Артистка зізналася, що зараз працює над тим, щоб нормалізувати свою вагу, оскільки її близькі почали тривожитися за стан її здоров'я.

Також співачка Камалія розкрила деталі спілкування з розлучницею, яка зруйнувала її 20-річний шлюб із британо-українським мільярдером пакистанського походження Мохаммадом Захуром.

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Хто така Софія Ротару

Софія Михайлівна Ротару - радянська й українська естрадна співачка (сопрано) та акторка. Лауреатка премії Ленінського комсомолу (1978). Народна артистка СРСР (1988). Кавалер молдавського ордена Республіки (1997). Геройка України (2002). Національна легенда України (2021).
У лютому 2022 року співачка однозначно підтримала Україну. 28 лютого 2022 року Софія опублікувала допис в Інстаграмі, де чітко окреслила свою позицію і назвала речі своїми іменами: "російські ракети знищують мирних жителів", "молюся за наших захисників і мир в Україні".

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