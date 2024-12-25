Сандра Буллок здійснила рідкісний вихід у світ: який у неї вигляд

Сандру Буллок помітили під час гри в гарному настрої.

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Сандра Буллок виглядає спустошеною / Колаж Главред, скріншот

Коротко:

Актриса Сандра Буллок показалася на публіці

Як вона виглядала

Голівудська акторка, яка нещодавно втратила свою кохану людину і перестала з'являтися на публіці Сандра Буллок, була помічена під час рідкісного публічного виходу.

Як пише таблоїд Page Six, актрису помітили, коли вона вийшла подивитися гру Los Angeles Lakers проти Detroit Pistons у понеділок.

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60-річна зірка була в гарному настрої, спостерігаючи за тим, як Pistons домінують над Lakers з рахунком 117-114 з приватної ложі на Crypto.com Arena в Лос-Анджелесі.

На фотографіях, які можна подивитися тут, акторка сяяла, сміючись і посміхаючись під час гри.

Для виходу у світ мати двох дітей одягла чорний топ, доповнений золотим ланцюжком і відповідними сережками. Вона завершила свій образ повним гламуру.

Невідомо, чи супроводжували Буллок під час гри, але її не сфотографували такою, що взаємодіяла б із будь-ким. Її діти - Луїс, 15 років, і Лайла, 11 років - також не були сфотографовані.

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Нагадаємо, раніше Главред писав про те, що коханий Буллок Фотограф Брайан Рендалл помер у віці 57 років 5 серпня минулого року після трирічної боротьби з БАС (бічним аміотрофічним склерозом). Це наразі невиліковне захворювання нервової системи, яке вражає нервові клітини головного і спинного мозку.

Раніше також Сандра Буллок з'явилася на рідкісній прогулянці із сином Луї та донькою Лейлою. 59-річна Буллок мала чудовий вигляд: вона одягла білу футболку, джинси, довге бежеве пальто і сабо Birkenstock Boston такого ж нейтрального відтінку.

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Хто така Сандра Буллок Сандра Буллок - американська акторка театру, кіно і телебачення, володарка премії "Оскар" у номінації "Найкраща акторка" за роль у фільмі "Невидима сторона". У 2023 році вона втратила кохану людину, за якою дивилася до її останнього подиху.

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