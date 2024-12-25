Бронювання від мобілізації продовжать автоматично, але не всім: пояснення Міноборони

Уряд України ухвалив рішення автоматично подовжити бронювання від мобілізації на один місяць для певних категорій громадян.

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Не всім українцям продовжать бронювання на місяць / Колаж: Главред, фото: УНІАН

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Уряд ухвалив рішення автоматично подовжити бронювання від мобілізації на місяць

Бронювання продовжать тим, хто мав чинне бронювання станом на 19 грудня 2024 року

Бронювання від мобілізації автоматично продовжать частині українців на один місяць. Це стосується тих, хто мав чинне бронювання станом на 19 грудня 2024 року. Про це повідомила заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко.

"Кабінет міністрів вчора ухвалив рішення автоматично подовжити діючі бронювання від мобілізації на один місяць, але не довше ніж до 28 лютого 2025 року. Це стосується бронювань, які були чинними станом на 19 грудня 2024 року та надані відповідно до Постанови №76 від 27 січня 2023 року", - пояснила вона. відео дня

Черногоренко зазначила, що рішення пов'язане з тимчасовим призупиненням роботи державних реєстрів через російську кібератаку.

За її словами, якщо строк дії бронювання завершувався 20 грудня 2024 року, то його автоматично продовжать до 20 січня 2025 року. Водночас, якщо строк бронювання закінчився до 19 грудня, роботодавці зможуть поновити його після відновлення роботи реєстрів.

"В строк до 27 грудня, для всіх військовозобовʼязаних, які бачать своє бронювання в Резерв + та підпадають під дію Постанови, ми продовжимо бронювання автоматично", - додала заступниця глави Міноборони.

Закон про мобілізацію / Інфографіка: Главред

Бронювання в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, з 1 грудня Кабінет Міністрів змінив підходи до звільнення співробітників від мобілізації, зокрема щодо статусу "критично важливого підприємства". Для отримання цього статусу підприємство повинно відповідати двом обов'язковим критеріям: відсутність податкової заборгованості та середня зарплата не нижче 20 000 грн.

Також в Україні оновлено статус критично важливих підприємств за новими критеріями, повідомило Міністерство економіки. Перші сім компаній, що успішно пройшли оновлення, працюють у сферах виробництва скляних виробів, меблів, текстилю та керамічної плитки. Підприємства, що ще не оновили статус, можуть бронювати працівників до 28 лютого 2025 року.

Крім цього, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що норми щодо зарплати на підприємствах, які планують забронювати своїх співробітників, є справедливими і відповідають принципу "Воюй або працюй". Він пояснив, що уряд провів аудит системи бронювання після виявлення зловживань бізнесом.

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Хто така Катерина Черногоренко? Черногоренко Катерина Леонідівна - заступник Міністра оборони України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації. Навчалася в Національному університеті "Одеська юридична академія" (рік випуску - 2008 рік) та Національному університеті "Києво-Могилянська академія" ( рік випуску - 2022 рік). В 2022 році, з початком повномасштабної війни, працювала над підсиленням технологічної складової забезпечення Сил безпеки та оборони. В липні 2022 року ініціюювала запуск та очолила проєкт Армія Дронів. З 2023 року – радник Віце-прем’єр-міністра України з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій — Міністра цифрової трансформації України (на громадських засадах). 27 вересня 2023 року Кабінет Міністрів України призначив Катерину Черногоренко заступником Міністра оборони України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації, йдеться на сайті Міноборони.

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