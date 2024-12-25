Як прибрати рослинність на обличчі: ефективні методи

Волосся в недозволених місцях приносить дискомфорт жінкам, а іноді говорить про можливі проблеми зі здоров'ям.

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Як видалити волосся на обличчі / колаж: Главред, фото: скріншот з Youtube-каналу "Вівек Джоші", ua.depositphotos.com

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Чому у жінок може з'явитися волосся на обличчі

Блогер розповідає, як у домашніх умовах видалити волоссяЯк видалити волосся на обличчі: дієві методи

Ріст волосся на голові й тілі залежить від чоловічого гормону - тестостерону. Цей гормон також є і в організмах жінок. В одних у меншій кількості, в інших - у більшій. Його кількість залежить від індивідуального гормонального фону людини. Завдяки тестостерону жінки бувають енергійними, активними та амбітними. Іноді від надлишку тестостерону виростає неприродний волосяний покрив. Тому найчастіше питання, як видалити волосся на обличчі, виникає саме у жіночої половини.

Чому в жінок може з'явитися волосся на обличчі?

Волосся в недозволених місцях приносить дискомфорт жінкам, а іноді говорить про можливі проблеми зі здоров'ям.

Підвищений ріст волосся в нетипових для жінок місцях на тілі й тим більше на обличчі, може бути ознакою ендокринних проблем. Якщо зайва рослинність з'явилася в дівчини над верхньою губою, на підборідді, спині або грудях, необхідно звернутися по консультацію до гінеколога-ендокринолога, який дасть направлення на УЗД і аналіз крові на статеві гормони.

Сильний ріст волосся може бути зумовлений підвищеним вмістом чоловічих статевих гормонів (андрогенів), а також надчутливістю волосяних цибулин до цих гормонів. Причини такої аномалії можуть бути найрізноманітнішими, і вони визначаються за допомогою дослідження крові на гормони.

Однак не завжди підвищений ріст небажаного волосся - симптом якоїсь патології. Наприклад, якщо в роду у дівчинки всі жінки мали зайве волосся, то з великою часткою ймовірності у неї теж буде багато волосся на тілі.

Автор Youtube-каналу "Вівек Джоші", на який підписано майже два мільйони підписників, розповідає, як у домашніх умовах видалити волосся на обличчі.

Як видалити волосся на обличчі: дієві методи

Розповімо про найбільш популярні методики. Однак перед вибором одного з методів краще проконсультуватися у фахівця.

Метод 1. Епілятор

Епілятор - це прилад для механічного видалення волосся на тілі. З його допомогою волосся видаляється механічним способом разом із цибулиною. Сам процес викликає хворобливі відчуття, оскільки волосок висмикується. Прилад компактний, з його допомогою легко можна позбутися небажаного волосся в домашніх умовах. Також його можна покласти в сумку і брати з собою в подорожі. Після процедури необхідне застосування протизапального крему, оскільки на шкірі залишається подразнення. Нові волоски, що з'являються, можуть вростати в шкіру.

Метод 2. Шугаринг

Шугаринг - це спосіб видалення небажаного волосся за допомогою спеціальної пасти, що нагадує цукрову карамель. Спосіб також механічний, тобто волоски також вириваються разом із цибулиною. Перед тим, як прибрати волосся на обличчі, карамель тонким шаром наносять на необхідну зону. Перед цим її нагрівають до 37 градусів. Деякий час дають охолонути. Потім різким рухом знімають застиглу карамель проти росту волосся. Волоски, прилипаючи до карамелі, видаляються разом із фолікулами. Після процедури наносять заспокійливі засоби. Ефект після цього методу триває до 4-х тижнів. Також існує ризик вростання нового волосся під шкіру.

Метод 3. Тридинг

Тридинг - це спосіб видалення волосків за допомогою нитки. У такий спосіб не тільки коригують форму брів, а й видаляють волосся на підборідді, над губою і в тих зонах, де виростає жорстке волосся. Для цього методу не використовуються хімічні речовини. Ефект може зберігатися півтора місяця.

Метод 4. Воскова епіляція

Це механічний спосіб видалення волосся на обличчі за допомогою воску. Віск нагрівають до 40 градусів. Наносять шаром на необхідну зону. Після застигання видаляють різким рухом у напрямку росту волосся. Після процедури також необхідно застосовувати протизапальний засіб. Ефект зберігається кілька тижнів.

Нові волоски нерідко вростають під шкіру.

Перші чотири методи потребують деякого часу для реабілітації, оскільки на шкірі можуть виникати подразнення або почервоніння. Надалі з цибулин, які не видалилися, виростатимуть нові волоски. Вони будуть більш товстими і грубими. Деякі з них можуть проростати в шкірні тканини, при цьому спричиняючи запальні процеси.

Метод 5. Електроепіляція

Це апаратний спосіб депіляції. Окремі волоски обробляють за допомогою спеціального зонда низькими розрядами електричного струму. Електроепіляція не викликає больових відчуттів. Під час процедури цибулини запаюються і поступово відмирають. Волоски через деякий час випадають. Для стійкого результату необхідно кілька процедур. Ефект зберігається тривалий час.

Метод 6. Фотоепіляція

Фотоепіляція - це спосіб видалення волосся за допомогою спалаху світла. У цьому випадку відбувається нагрівання тканини навколо волоска. Нагріта кров згортається. Фолікул перестає отримувати кисень і живлення. Волосок з часом випадає. Для цієї процедури необхідно відростити волоски на 3-4 міліметри. Курс може становити від 10 до 12 процедур.

Метод 7. Лазерна епіляція

Вплив на цибулини виконується за допомогою променя світла. Перед цим на шкіру наносять захисний гель. Волосся, яке відростає після лазерної епіляції, стає більш тонким і світлим. Через деякий час воно перестає рости. Але для цього потрібно пройти курс процедур. Кількість сеансів лазерної епіляції розраховується індивідуально.

Останні три методи дають можливість позбутися волосся на обличчі назавжди.

Для цього потрібно обов'язково пройти курс процедур і виконувати всі рекомендації косметолога.

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