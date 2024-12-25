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Лавров заявив, що РФ "не йде" від перемовин з Україною: вимагають серйозних пропозицій

Юлія Закрепа
25 грудня 2024, 15:35
1786
Агресорка Росія не має ілюзій про легке досягнення миру в Україні.
Лавров заявив, що РФ 'не йде' від перемовин з Україною: вимагають серйозних пропозицій
Лавров видав заяву про переговори з Україною / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скріншот: відео

Ключові тези Лаврова:

  • Кремль чекає конкретних та серйозних пропозицій щодо переговорів
  • Москва пригрозила ядерною зброєю

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров зробив декілька заяв про мирні переговори з Україною. Країна-агресорка Росія нібито бажає миру, але на своїх умовах, від переговорів "не йде".

Російські проурядові ЗМІ передають, що Москва чекає "серйозних, конкретних пропозицій". Лавров заявив, що Росія не має ілюзій про легке досягнення миру в Україні. Країна-агресор не погодиться на перемир'я, їй потрібні юридично зобов'язувальні домовленості. Вочевидь, мова йде не про виплату репарацій Україні.

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Росія, за словами Лаврова, не йде від перемовин з Україною, але чекає "серйозних, конкретних пропозицій". Пропозиції Путіна не є умовами початку мирного врегулювання.

Також Лавров нагадав за ядерну зброю і додав, що Москва дотримується поглядів, що у ядерній війні немає переможців, але нікому не радить "випробовувати її терпіння". Росія, мовляв, ніколи не починала дискусій про те, чи можна використати ядерну зброю.

Мирні переговори України та Росії - останні новини

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, що РФ відкидає перегляд умов для переговорів з Україною. Агресорка Росія продовжує наполягати на тому, що переговори з Україною мають базуватися винятково на вимогах, висунутих Москвою під час переговорів у Стамбулі у 2022 році.

У Білому домі зробили гучну заяву про мирні переговори України та РФ. Україна повинна мати можливість підійти до мирних переговорів із Росією з позиції сили, переконаний Майкл Карпентер. У Білому домі прокоментували перспективи початку мирних переговорів України.

В Офісі Президента розкрили перспективи можливих перемовин із Росією. Михайло Подоляк повідомив, що Путін перебуває в ірраціональному розумінні реальності та буде стверджувати що завгодно, аби не зазнати поразки у війні проти України.

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