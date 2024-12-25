РФ проводить розвідку боєм: в ЗСУ розповіли, чи готує ворог наступ на Херсон

Штурми РФ на Херсонщині мають характер "розвідки боєм", спрямованої на виявлення українських вогневих позицій та особливостей оборони, розповів Владислав Волошин.

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Росія проводить розвідку боєм на Херсонщині / Колаж: Главред, фото: 66 окрема механізована бригада імені князя Мстислава Хороброго, 22 окрема механізована бригада

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Російські війська проводять розвідку боєм

Ознак масштабної підготовки до форсування Дніпра наразі немає

На Херсонському напрямку щоденно фіксують 5-7 спроб штурму

Російські війська на Херсонщині щоденно проводять розвідку боєм і невеликими штурмовими групами намагаються прорвати оборону ЗСУ. Проте наразі ознак масштабної підготовки до форсування Дніпра немає. Про це в ефірі телемарафону розповів речник Сил оборони півдня Владислав Волошин.

"Минула доба була доволі неспокійною в нашій операційній зоні. Ворог продовжує артилерійські обстріли, та збільшує їх приблизно на третину. Тобто, якщо було 250-300, то вже - до 370. Крім того, противник збільшив кількість ударів дронами-камікадзе", - розповів він.

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На Херсонському напрямку щоденно фіксують від п’яти до семи спроб штурму. Водночас російські війська продовжують обстрілювати Херсон і населені пункти вздовж Дніпра. Удари завдають безпілотниками, керованими авіабомбами та некерованими ракетами.

Коментуючи можливість наступу окупантів на Херсон, речник пояснив, що для цього ворогу необхідно форсувати водну перешкоду – Дніпро.

"Щоб її форсувати, необхідно зібрати достатньо сил та засобів, які при сьогоднішніх засобах розвідки приховати майже неможливо. Наразі наша розвідка не бачить достатньо наступальних сил", - пояснив Волошин.

За його словами, щоденні штурми окупантів на правому березі Дніпра більше нагадують "пошукові дії". Зазвичай це невеликі групи з п’яти-семи осіб, які на двох-трьох човнах намагаються висадитися в острівній зоні, зокрема на острові Козацький.

"Вони намагаються вибити звідти наших захисників. Майже вся ця острівна зона Дніпра під вогневим контролем Сил оборони України. Тому успіхів ворог не має, та ті розвідувально-пошукові дії більш нагадують розвідку боєм, щоб виявити наші вогневі засоби, особливості нашої оборони, де та які стоять перешкоди, загородження, вогневі засоби", - розповів Волошин.

Росіяни активізувалися на Херсонщині - що відомо

Нагадаємо, Росія готується активізувати бойові дії на правобережній частині Херсонщини. Наступ на Херсон нібито вже схвалено, операцію очолить командувач ВДВ РФ Михайло Теплинський. Планується залучення до 4 000 військових, зокрема 61-ї бригади морської піхоти та 7-ї десантно-штурмової дивізії.

Окупанти намагаються форсувати Дніпро на Херсонщині, але шанси на успіх мінімальні. Як зазначив військовий експерт Павло Нарожний ширина річки біля Антонівського мосту сягає кілометра, а просування під щільним вогнем артилерії та стрілецької зброї є надзвичайно складним.

Як повідомляв Главред, речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин заявив, що російські окупанти намагаються закріпитися на островах або правому березі Дніпра, щоб розмістити засоби для обстрілів Херсона та позицій ЗСУ.

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Що відомо про деокупацію Херсона? Деокупація міста завершила блискучу Херсонську наступальну операцію, в результаті якої підрозділи Сил оборони України просунулись на відстань до 40 кілометрів, звільнили територію площею до 5700 км2 і визволили до 211 населених пунктів, включаючи обласний центр - місто Херсон. Наступ на Херсонському напрямку було розпочато 29 серпня 2022 року напередодні Харківської наступальної операції, пише АрміяІнформ.

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