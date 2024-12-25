В Україні очікується рекордне зниження температури: синоптики дали неочікуваний прогноз

Синоптики Укргідрометцентру повідомили, що у січні в Україні буде холодніше, ніж в грудні.

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Який місяць буде найхолоднішим у році / фото: unsplash

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В Україні очікується сильне зниження температури

Синоптики Укргідрометцентру повідомили, що у січні 2025 року середня місячна температура повітря в Україні прогнозується в межах 0-3 градусів морозу, що на 1,5-2 градусів вище за норму.

Таким чином, в січні буде холодніше, ніж в грудні, в якому середня температура становить від 4 градусів морозу до 2 градусів тепла, повідомили синоптики на сайті Укргідрометцентру. На Закарпатті, в Криму, Одеській та Херсонській областях - 0-2 градусів тепла.

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За прогнозом, місячна кількість опадів очікується 32-79 мм, що в межах норми.

Кліматична характеристика січня

Дані багаторічних спостережень свідчать, що у січні середня місячна температура повітря становить 0-6 градусів морозу, в Криму від 1 градусів морозу до 4 градусів тепла.

"Абсолютний мінімум температури повітря - 23-37 градусів морозу, у Харківській, Дніпропетровській, Київській, Сумській областях та в Карпатах місцями 38-39 градусів, у Черкаській та Луганській областях місцями 40-41,9 градусів морозу, на півдні Криму 13-22 градусів морозу", - повідомили синоптики.

Абсолютний максимум температури повітря - 10-18 градусів тепла, в Криму до 21 градусів, у Чернігівській, Сумській області та на високогір′ї Карпат 8-9 градусів тепла.

Середня місячна кількість опадів складає 26-55 мм, на Закарпатті до 89 мм, в Карпатах та на півдні Криму до 125 мм.

Прогноз погоди - останні новини

Нагадаємо, як раніше повідомив Главред, що синоптики попередили про те, що на Різдво в Україну прийде антициклон "Гюнтер". У зоні його впливу істотних опадів не передбачається. Температура повітря в більшості регіонів Європи виявиться вищою за середні багаторічні показники.

Стало відомо, якою буде погода в останній тиждень 2024 року. Найнестійкіша погода очікується на Півдні України - тут пройдуть помірні, а часом значні опади в супроводі сильного вітру. На решті частини території країни в окремі дні випаде мокрий сніг.

Синоптики повідомили, де в Україні потеплішає до +10. Погода в Україні найближчими днями покращиться - опади майже припиняться, вітер ослабне. Такий прогноз погоди озвучила речниця Українського гідрометцентру Наталія Птуха.

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