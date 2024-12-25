Прорив до Курахового: окупанти атакують ЗСУ 'як таргани' - DeepState

Ситуація на північний захід від Курахово складна для українських підрозділів через безперервні спроби штурмів ворога.

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На Курахівському напрямку зосереджена велика кількість ворожої сили / Колаж: Главред, фото: Генштаб ЗСУ, скрін з DeepState

Що повідомили аналітики:

Безперервні штурми РФ тривають на околицях Курахового

ЗСУ намагаються тримати оборону

Ворог атакує ЗСУ нескінченною кількістю піхоти

На відтинку Слов'янка-Петропавлівка, що поблизу Курахового, окупаційні війська країни-агресора Росії здійснюють постійні спроби руху невеликими групами піхоти.

Про це повідомляють аналітики DeepState. За їхніми словами, окупанти ховаються у посадках, окопах і норах, щоб закріпитися на позиціях і поступово підтягувати вже нові сили для накопичення.

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"Так відбувається безперестану, ніби таргани", - стверджують аналітики.

Курахове / Інфографіка: Главред

У таких умовах українське угруповання намагається стримувати сили ворога та не давати окупантам можливості накопичуватися. Для цього ЗСУ використовують скиди та FPV-дрони.

"Ціль противника в цьому районі - Андріївка. На неї окупанти здійснюють тиск як північніше - Слов'янка - Петропавлівка, зі сходу, рухаючись в сторону села Шевченко, так і південніше - з району Зеленівки в напрямку Розливу та Костянтинополя. Ситуація складна через постійні рухи ворога нескінченою кількістю піхоти, місцями з допомогою техніки, а також інтенсивною роботою артилерії по позиціях Сил оборони", - йдеться у повідомленні.

Наступ РФ на Курахове - останні новини

Нагадаємо, нещодавно росіяни атакували кілька укріплень українських військових на Донеччині, внаслідок чого їх було зруйновано. Йдеться зокрема про укріплення українських бійців на південно-східній околиці Солнцівки.

Раніше, як писав Главред, стало відомо, що окупаційна армія РФ захопила населені пункти Сухі Яли та Зеленівку біля Курахового.

До цього в ЗСУ повідомляли, що російські окупанти намагаються захопити Курахове і не припиняють штурмові дії. Ворог намагається знайти слабкі місця в українській оборони, шукаючи позиції, де недостатньо нашої піхоти. Через такі "дірки" РФ намагається просочуватись.

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