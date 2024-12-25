На фронті загинув популярний український письменник

Чоловікові на момент смерті було всього 34 роки.

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На фронті загинув український поет / Колаж Главред, фото Facebook/PEN Ukraine

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Що говорять про загиблого друзі

Чим він прославився

На фронті, захищаючи Україну, у віці 34 років загинув поет-модерніст Олексій Беспальцев.

На сторінці PEN-клубу у Facebook повідомляється, що він загинув під час виконання бойового завдання на Харківщині. До того ж рік тримав оборону на Покровському.

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Олексій Беспальцев - харківський поет і прозаїк, який запам'ятався своїми емоційними виступами.

"Тип би не хотів, що б ми всі сухарилися. Він був веселий і енергійний. Завжди любив фільми, музику, поезію, треш, випити і кататися на велосипеді. Він був і буде найкращим. Найкращий Президент Харкова, Король Харківського трешу і андеграунду - Олексій "Капелюх" Беспальцев", - написав про нього один зі знайомих.

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