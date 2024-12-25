На фронті загинув популярний український письменник

Ви дізнаєтеся:
- Що говорять про загиблого друзі
- Чим він прославився
На фронті, захищаючи Україну, у віці 34 років загинув поет-модерніст Олексій Беспальцев.
На сторінці PEN-клубу у Facebook повідомляється, що він загинув під час виконання бойового завдання на Харківщині. До того ж рік тримав оборону на Покровському.
Олексій Беспальцев - харківський поет і прозаїк, який запам'ятався своїми емоційними виступами.
"Тип би не хотів, що б ми всі сухарилися. Він був веселий і енергійний. Завжди любив фільми, музику, поезію, треш, випити і кататися на велосипеді. Він був і буде найкращим. Найкращий Президент Харкова, Король Харківського трешу і андеграунду - Олексій "Капелюх" Беспальцев", - написав про нього один зі знайомих.
Новини шоу-бізнесу в Україні та в світі:
Раніше Главред розповідав, що в країні-окупанті помер автор хіта "Ягода малина" - співак В'ячеслав Добринін. Смерть артиста підтвердила його дружина. Йому було 78 років.
Також пішов із життя американський актор кіно і дубляжу, відомий своїм глибоким голосом, Джеймс Ерл Джонс, який став популярним, як голос Муфаси в мультику "Король Лев" і Дарта Вейдера в кінофраншизі "Зоряні війни".
Вас також може зацікавити:
- Помер популярний український бандурист: грав у Ялті
- "Біль": раптово померла 18-річна зірка шоу "Україна має талант"
- Померла у 26 років: у родині путіністки Шукшиної сталося горе
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред