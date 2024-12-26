Чи буде масований ракетний удар на Новий рік: аналітик поділився прогнозом

Росія продовжить обстрілювати Україну ракетами.

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Наступний удар може бути менш масованим / Колаж: Главред, фото: uk.wikipedia.org

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Імовірно, майбутня ракетна атака відбудеться напередодні Нового року або безпосередньо у святкову ніч

Наступний удар може бути менш масованим, ніж на Різдво

У новорічну ніч або ж напередодні свята російські окупанти можуть вдатися до масованого ракетного обстрілу України. Таку думку висловив військово-політичний оглядач Олександр Коваленко у своєму Telegram.

Аналітик припускає, що наступний удар, менш масований, ніж 25 грудня.

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"Наступний удар, менш масований, але аналогічний за численною комбінованою компонентою, може бути здійснений напередодні і безпосередньо на Новий рік. Хоча, в цьому проміжку не виключено застосування обмежених БК в рамках дорозвідувальної діяльності російських окупаційних військ", - зазначив Коваленко.

Він додав, що у ворога є все необхідне для проведення ракетних обстрілів, а терміни цілком дозволяють підготувати черговий акт терору протягом тижня.

Удари РФ по Україні - останні новини

Вранці, 25 грудня, країна-агресор РФ масовано атакувала Україну ракетами та дронами. Керівник Центру протидії дезінформації РНБО України Андрій Коваленко заявив, що російські окупанти завдали ударів по українських містах, намагаючись залишити населення без електрики, газу, опалення та води.

Володимир Зеленський заявив, що Росія випустила по Україні понад 70 ракет та 100 дронів. Понад 50 ракет і значну частину безпілотників вдалося збити.

За словами Ігоря Терехова, лише по Харкову РФ запустила 12 ракет, всі вони були націлені по котельнях та обʼєктах електроенергетики. Внаслідок удару по обʼєктах теплоенергетики - значна частина Харкова без опалення.

Відомо, що у Дніпрі та передмісті 25 грудня також лунали вибухи. Начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак писав, що внаслідок масованого російського удару пошкоджено об’єкти інфраструктури.

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Хто такий Олександр Коваленко Коваленко Олександр народився 15 грудня 1981 року в Одесі. Закінчив Одеську Академію зв'язку ім. Попова. З 2014 року бере активну участь у протидії агресії Росії проти України. Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір". Провідний експерт Українського Центру дослідження проблем безпеки. Український політичний і економічний блогер під ніком "Злий одесит".

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