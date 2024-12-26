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"Військовим треба дати відпочити": в Раді зробили заяву про демобілізацію

Руслана Заклінська
26 грудня 2024, 01:14
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Нардеп Федієнко стверджує, що ротацію військових необхідно провести, але для цього потрібно мати гідну заміну.
'Військовим треба дати відпочити': в Раді зробили заяву про демобілізацію
В Раді розповіли, чи можлива зараз демобілізація в Україні / Колаж: Главред, фото: 21 окрема механізована бригада, УНІАН

Коротко:

  • В Україні наразі неможливо провести демобілізацію
  • Ротація необхідна, але військових для цього не вистачає

Закон про демобілізацію наразі неможливо ухвалити. В Україні існує нестача військовослужбовців, здатних виконувати бойові завдання. Про це в ефірі телеканалу "Київ 24" заявив народний депутат та член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони і розвідки Олександр Федієнко.

"Станом на сьогодні, демобілізацію ухвалити неможливо. Ротацію треба дійсно зробити. Військовим, які там на передовій дійсно треба дати відпочити і морально, і фізично, і емоційно. Я не можу зрозуміти, як це можливо фізично, бо в нас не вистачає військовослужбовців. Тих, хто дійсно можуть тримати оборону, проводити якісь контрнаступальні операції", - сказав нардеп.

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Водночас Федієнко вірить, що є шанси ухвалити закон про демобілізацію у майбутньому.

"Я суб'єктивно вірю, що цей закон буде ухвалено. Те, що я зустрічаю на фронті у бойових частинах – військовослужбовці, які переведені в резервні роти, їх не застосовують для ведення військових операцій. Їх навіть не використовують для забезпечення фронту. Вони просто є. І я думаю, що це було б чесно їх демобілізувати", - додав він.

Крім цього, народний депутат Анна Скороход стверджує, що в Україні не планується демобілізація, оскільки в країні провал з мобілізацією.

"Ми не виконуємо ті плани мобілізаційні, які є на сьогодні, тому демобілізація для главкома (головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського - Главред) буде просто критичною, бо хлопців на передовій, за його словами, немає ким замінити. Я хочу нагадати, що в нас майже не воює офіцерський склад. Більше того, офіцера не можна призначити на посаду нижче тієї, яку він обіймає", - пояснила Скороход в ефірі "Вечір.LIVE".

Нардеп додала, що на передовій здебільшого воюють мобілізовані громадяни, які до повномасштабного вторгнення не мали жодного стосунку до військової служби.

'Військовим треба дати відпочити': в Раді зробили заяву про демобілізацію
Закон про мобілізацію / Інфографіка: Главред

Демобілізація в Україні - останні новини

Нагадаємо, заступник міністра оборони Іван Гаврилюк розповів, що законопроект про демобілізацію майже готовий, але його не можна передати до Верховної Ради до вирішення питання з резервами військовослужбовців для заміни на фронті. За його словами, без підготовки резервів проведення демобілізації може призвести до втрати держави.

Також член оборонного комітету Верховної Ради Федір Веніславський заявив, що в короткостроковій перспективі (наступні півроку) законопроєкт про демобілізацію навряд чи буде ухвалено. Він зазначив, що на закритих засіданнях із керівниками ЗСУ, Генштабу та Міноборони тривають обговорення ротацій для військових.

Як повідомляв Главред, Міністерство оборони України просить відкласти підготовку законопроєкту про демобілізацію під час воєнного стану до 18 березня 2025 року. Причина – близько 108 тисяч осіб, які отримають право на звільнення, зокрема 14 тисяч офіцерів. Одночасне звільнення такої кількості може призвести до зниження укомплектованості бойових підрозділів.

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Хто такий Олександр Федієнко?

Олександр Федієнко — колишній голова правління Інтернет асоціації України. Народний депутат України 9-го скликання, заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань цифрової трансформації, голова підкомітету цифрової інфраструктури, електронних комунікацій та смарт-інфраструктури, пише Вікіпедія.

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