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ДБР затримало скандального ексначальника Одеського обласного ТЦК на виході з СІЗО

Анна Косик
25 грудня 2024, 17:51
241
Колишнього керівника обласного ТЦК вдруге затримали після виходу з ізолятора.
Задержание Борисова
Ексчиновник планував виїхати з України / Колаж: Главред, фото: ДБР

Головне:

  • Одеського ексчиновника затримали в Києві
  • Борисов оформив собі небойову травму
  • ДБР підозрює його в легалізації коштів, одержаних злочинним шляхом

Ексначальника Одеського обласного ТЦК та СП затримали працівники ДБР. На сайті відомства йдеться про те, що це сталося після того, як за посадовця була внесена застава у 39,364 млн гривень.

Відомо, що після виходу з ізолятора він хотів переховуватися від слідства та виїхати за кордон. Найімовірніше, мова йде про Євгена Борисова.

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"Працівники ДБР затримали експосадовця у Києві сьогодні, 25 грудня. Йому повідомлено про підозру у вчиненні нових кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 1 ст. 114-1 (організація перешкоджання законній діяльності Збройних сил України в особливий період), ч. 3 ст. 27, ч. 1 ст. 366 (організація складання та видача службовою особою завідомо неправдивого офіційного документа) КК України", - йдеться у повідомленні.

Також експосадовець організував собі оформлення небойової травми, яку отримав навіть не під час виконання службових обов'язків, як такої, що пов’язана із захистом Батьківщини.

"На підставі хибного рішення службової перевірки та відповідно висновку МСЕК йому було безпідставно нараховано додаткову винагороду на загальну суму 165 тис. 480 грн за період квітень-червень 2022 року", - додали у відомстві.

Також ДБР розслідує кримінальне провадження за підозрою колишнього військкома у вчиненні злочину з організації легалізації коштів, одержаних злочинним шляхом.

Викриття злочинних схем ДБР - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що правоохоронці викрили керівницю Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи та її сина на незаконному збагачені. Під час обшуків у них знайшли лише готівкою майже 6 мільйонів доларів США у різних валютах.

Раніше в ДБР повідомили, що співробітники Одеського районного ТЦК, ймовірно, вимагали у військовозобов'язаних гроші на блокпостах та пропонували "допомогу" в оформленні відстрочки від мобілізації.

Напередодні також ДБР в рамках досудового слідства розпочало перевірку списків "ухилянтів", які виявили під час обшуків у робочому кабінеті керівниці Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи Тетяни Крупи. У списках містилися прізвища осіб та фіктивні діагнози.

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Що таке ДБР?

Державне бюро розслідувань — правоохоронний орган України, що розслідує кримінальні провадження, в яких фігурують правоохоронці, судді і найвищі службовці (від міністрів до начальників ГУ). Поступово ДБР перебрало на себе функцію досудового (попереднього) слідства від прокуратури, пише Вікіпедія.

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