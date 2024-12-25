Секретні зустрічі Міддлтон і Чарльза: Кейт готують "до ролі всього її життя"

Король Чарльз проводить багато часу з Кейт Міддлтон.

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Кейт Міддлтон готують до великої події/ колаж: Главред, фото: instagram.com/princeandprincessofwales

Коротко:

Король Чарльз проводить зустрічі з Кейт Міддлтон

Принцесу готують до важливої ролі

Кейт Міддлтон тісно співпрацює з королем Чарльзом, готуючись взяти на себе роль усього свого життя.

За даними видання OK, хворий монарх зустрічається не тільки зі своїм старшим сином принцом Вільямом, який бореться з раком, а й із принцесою Уельською, повідомляє джерело.

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"У них із Чарльзом була приватна зустріч з приводу його виходу на пенсію раніше, ніж очікувалося", - розповіло джерело виданню. "Як ви можете собі уявити, стосунки між ними неймовірно близькі, і вони були величезним джерелом розради один для одного під час їхніх боїв пліч-о-пліч з раком".

"Ось чому Чарльз доклав усіх зусиль, щоб дати їй достатньо часу для відновлення до неминучого моменту, коли він і Камілла передадуть естафету", - додало джерело.

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А також союз принца Гаррі та Меган Маркл опинився під загрозою через те, що пара обірвала зв'язок із королівською родиною. І якщо Гаррі та Меган не відновлять своє спілкування з рідними принца, на них чекає повне забуття.

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Хто така Кейт Міддлтон Кетрін Міддлтон або принцеса Уельська - дружина спадкоємця британського престолу принца Уельського Вільяма. Після весілля отримала офіційний титул Її королівська високість герцогиня Кембриджська Кетрін. 29 квітня 2011 року Кетрін вийшла заміж за онука британської королеви Єлизавети II і другого в черзі на британський престол, принца Вільяма. Вінчання відбулося у Вестмінстерському абатстві в Лондоні, на яке було запрошено 1900 осіб. Пара виховує трьох дітей: принца Джорджа, принцесу Шарлотту і принца Луї. До речі, останніми роками Кейт Міддлтон набирає більшої популярності у своїх підданих, а також вплив, який, за деякими даними, дратує самого короля Великої Британії Чарльза III.

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